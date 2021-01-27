АФК «Система» откроет гостиницу Cosmos рядом с «Шереметьево»В планах компании строительство еще девяти таких отелей в городах России
Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group (CHG) приобрела фирму «Экспател консалтинг», которой принадлежит крупный земельный участок рядом с северной частью (терминалы B, С1 и С2) международного аэропорта «Шереметьево». Об этом «Ведомостям» рассказал президент CHG Александр Швейн. Бывший совладелец «Экспател консалтинга» Игорь Юзефович эту информацию подтвердил. Условия сделки стороны не разглашают.
На купленной площадке, по словам Швейна, компания планирует построить отель категории «четыре звезды» общей площадью 29 000 кв. м (700 номеров). Гостиница откроется до конца 2023 г. под брендом Cosmos, управлять им будет CHG. В отеле будет несколько ресторанов и лобби-баров, конференц-залы, фитнес-центр и спа, а также этаж с отдельными зонами отдыха для экипажей самолетов. Инвестиции в проект Швейн оценивает в 4 млрд руб.