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АФК «Система» откроет гостиницу Cosmos рядом с «Шереметьево»

В планах компании строительство еще девяти таких отелей в городах России
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в АФК «Система» компания Cosmos Hotel Group (CHG) приобрела фирму «Экспател консалтинг», которой принадлежит крупный земельный участок рядом с северной частью (терминалы B, С1 и С2) международного аэропорта «Шереметьево». Об этом «Ведомостям» рассказал президент CHG Александр Швейн. Бывший совладелец «Экспател консалтинга» Игорь Юзефович эту информацию подтвердил. Условия сделки стороны не разглашают.

На купленной площадке, по словам Швейна, компания планирует построить отель категории «четыре звезды» общей площадью 29 000 кв. м (700 номеров). Гостиница откроется до конца 2023 г. под брендом Cosmos, управлять им будет CHG. В отеле будет несколько ресторанов и лобби-баров, конференц-залы, фитнес-центр и спа, а также этаж с отдельными зонами отдыха для экипажей самолетов. Инвестиции в проект Швейн оценивает в 4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных