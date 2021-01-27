АФК «Система» откроет гостиницу Cosmos рядом с «Шереметьево»

На купленной площадке, по словам Швейна, компания планирует построить отель категории «четыре звезды» общей площадью 29 000 кв. м (700 номеров). Гостиница откроется до конца 2023 г. под брендом Cosmos, управлять им будет CHG. В отеле будет несколько ресторанов и лобби-баров, конференц-залы, фитнес-центр и спа, а также этаж с отдельными зонами отдыха для экипажей самолетов. Инвестиции в проект Швейн оценивает в 4 млрд руб.