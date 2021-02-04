Консультанты ожидают рекордного количества сделок со складами в этом году

Общий объем сделок на рынке складов Москвы и Подмосковья по итогам 2020 г. составил рекордные 2,12 млн кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. Впрочем, она прогнозирует, что в этом году этот показатель будет еще больше – 2,2–2,3 млн кв. м. Похожая оценка – 2,2 млн кв. м – и у директора департамента аналитики Colliers International Вероники Лежневой. Но, по ее данным, предыдущий рекорд (2,1 млн кв. м) был зафиксирован в 2014 г.