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Гостиничная сеть АФК «Система» выходит на рынок Краснодарского края

Cosmos Hotel Group будет управлять пансионатами «Фея» в Анапе
Антон Филатов
Сеть гостиниц «Фея»

У Cosmos Hotel Group (СHG), которая входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, появились первые отели в Краснодарском крае. Она подписала соглашение на управление сетью гостиниц «Фея» в Анапе. Об этом рассказал президент CHG Александр Швейн и подтвердил гендиректор ГК «Фея» Евгений Янишогло.

На сайте сети сказано, что в нее входят три пансионата на 2000 номеров. Это означает, что портфель СHG за счет сделки с «Феей» увеличится почти в 1,5 раза. Сейчас она управляет 4500 номерами. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира в Москве, «Интурист Коломенское» (243 номера), Cosmos Petrozavodsk (103 номера) и т. д. Пансионаты «Фея», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат Евгению и Федору Янишогло. Первый – бывший депутат совета Анапы, второй – экс-депутат местного законодательного собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных