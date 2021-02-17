Гостиничная сеть АФК «Система» выходит на рынок Краснодарского края

На сайте сети сказано, что в нее входят три пансионата на 2000 номеров. Это означает, что портфель СHG за счет сделки с «Феей» увеличится почти в 1,5 раза. Сейчас она управляет 4500 номерами. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира в Москве, «Интурист Коломенское» (243 номера), Cosmos Petrozavodsk (103 номера) и т. д. Пансионаты «Фея», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат Евгению и Федору Янишогло. Первый – бывший депутат совета Анапы, второй – экс-депутат местного законодательного собрания.