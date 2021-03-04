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«Елисеевский» встретил свое 120-летие в упадке

Эксперты сомневаются, что исторический гастроном удастся успешно перезапустить
Ольга Сторожко
Евгений Разумный / Ведомости

Самый знаменитый, пожалуй, столичный гастроном «Елисеевский», месяц назад отметивший свое 120-летие, когда-то был эталоном по части ассортимента и обслуживания. Теперь там полупустые полки и практически нет покупателей. Слава «Елисеевского» померкла давно. А сейчас на все его прочие проблемы наложились сложности сети «Алые паруса», которая управляет магазином. Ритейлер закрыл почти все свои супермаркеты, и на рынке считают, что «Елисеевский» может отойти другому оператору. «Ведомости» разбирались, кому может достаться исторический гастроном и что можно сделать, чтобы вернуть ему хотя бы часть былой славы.

Чемодан без ручки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных