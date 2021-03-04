«Елисеевский» встретил свое 120-летие в упадке

Самый знаменитый, пожалуй, столичный гастроном «Елисеевский», месяц назад отметивший свое 120-летие, когда-то был эталоном по части ассортимента и обслуживания. Теперь там полупустые полки и практически нет покупателей. Слава «Елисеевского» померкла давно. А сейчас на все его прочие проблемы наложились сложности сети «Алые паруса», которая управляет магазином. Ритейлер закрыл почти все свои супермаркеты, и на рынке считают, что «Елисеевский» может отойти другому оператору. «Ведомости» разбирались, кому может достаться исторический гастроном и что можно сделать, чтобы вернуть ему хотя бы часть былой славы.