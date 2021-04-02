Фирма, которую связывают с семьей Аркадия Ротенберга, может получить часть Сандуновских бань

Фирма, которую связывают с семьей Аркадия Ротенберга, может получить часть Сандуновских баньОни выкупила долг, по которому заложен доходный дом Фирсановой в центре Москвы
Компания «ВК холдингс» выкупила у «Абсолют банка» права требования к АО «Прогресс» на сумму 2,57 млрд руб. Это следует из материалов дела о банкротстве «Прогресса». Эта компания владеет частью комплекса Сандуновских бань на Неглинной улице в центре Москвы. Речь идет о памятнике истории – доходном доме предпринимательницы и мецената Веры Фирсановой, который состоит из пяти объектов недвижимости общей площадью около 10 000 кв. м.
Сандуновские бани были построены актером Силой Сандуновым в 1808 г. Здание пережило пожар во время захвата Москвы Наполеоном в 1812 г. Бани неоднократно меняли владельцев. Часть комплекса, построенная в 1895 г. и включавшая в себя гостиницы, рестораны и зоологический магазин, принадлежала московской домовладелице Фирсановой. До 1917 г. в здании доходного дома были также жилые квартиры. Там жили, в частности, писатель Антон Чехов и его жена, актриса Ольга Книппер.
Последний собственник здания – «Прогресс», компания еще в 2014 г. пыталась перестроить одно из зданий комплекса в гостиницу, но не успела. Ее конечные бенефициары не известны. Ее учредитель, согласно «СПАРК-Интерфаксу», – белизская «Фермозо Лтд». Но из судебных материалов следует, что «Прогресс» связан с фирмой «АНПЗ-продукт» – бывшим дистрибутором Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Владелец последнего Дмитрий Мазуров еще в 2019 г. был арестован по обвинению в присвоении средств Сбербанка ($29 млн) и растрате 437 млн руб., принадлежавших АНПЗ.
В прошлом году здание доходного дома Фирсановой взыскал «Абсолют банк» в качестве обеспечения по кредиту «АНПЗ-продукту». Летом банк попытался объект продать на аукционе, но из-за начавшейся процедуры банкротства «Прогресса» торги были отменены. Теперь кредит «Абсолют банка» компании продан «ВК холдингс».
Об этой компании известно немного. Она была создана в 2018 г. и специализируется на вложениях в ценные бумаги. Ее владелец и гендиректор – Владимир Кокорин.
Санкции бизнесу не помеха
Аркадий Ротенберг и члены его семьи после введения санкций США и Европейского союза были вынуждены выйти из некоторых активов. В 2014 г. сам миллиардер передал своему сыну Игорю долю в компании «ТПС недвижимость», которая занимается строительством и управлением торгово-развлекательных центров в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. За девять дней до введения санкций против Игоря Ротенберга совладельцем «ТПС недвижимости» стала уже его сестра Лилия. Кроме того, Аркадий Ротенберг в 2016 г. продал свои доли в Национальной газовой группе» и Находкинском заводе минеральных удобрений Артему Оболенскому – экс-председателю совета директоров «СМП банка», принадлежащего самому бизнесмену и его брату Борису.
«ВК холдингс» может действовать в интересах семьи Аркадия Ротенберга, считает один из консультантов, работавший с доходным домом Фирсановой, а также один из знакомых бизнесмена. Так, в 2018 г. она выкупила у сына миллиардера – Игоря Ротенберга 13,4% акций Тульского патронного завода. Менеджер предприятия позже говорил «Ведомостям», что сделка по продаже долей оборонного завода связана с наложенными на Ротенберга санкциями США. Из аудиторского заключения к бухгалтерской отчетности «ВК холдингс» за 2019 г. следует, что она также инвестировала в акции Ульяновского патронного завода. Одним из его бенефициаров до 2017 г. также был Игорь Ротенберг (более поздних данных нет). У компании есть и другие пересечения с семьей миллиардера. Кокорину принадлежит 33% фирмы «ГДВ менеджмент», ее совладельцы – Георгий Коряшкин и Дмитрий Афанасенко. Оба ранее входили в совет директоров компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Коряшкин также бывший член совета директоров завода «Кристалл» и компании «Энпиви инжиниринг» (их участники рынка также связывали с миллиардером). «ДФА капитал» Афанасенко вместе с «ВК холдингс» участвовал в выкупе акций Тульского патронного завода.
Официальный представитель Ротенбергов сообщил «Ведомостям», что его семья не имеет никакого отношения к «ВК холдингс» и ее деятельности. Кокорин заявил «Ведомостям», что покупка прав требований к «Прогрессу» – его личная инвестиция. Представитель «Абсолют банка» и арбитражный управляющий «Прогресса» Александр Лопатенко на запросы «Ведомостей» не ответили.
Из материалов дела о банкротстве «Прогресса» также следует, что компания пыталась оспорить продажу долга «ВК холдингс». Она, ссылаясь на сведения о бухгалтерском балансе «ВК холдингс», указывала на то, что эта фирма не имела возможности осуществить такую крупную сделку. Выручка «ВК холдингс» по итогам 2019 г. составила 12,9 млн руб., чистая прибыль – 763 000 руб.
Выкуп долговых обязательств может преследовать несколько целей, объясняют партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов и управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Компания, по их словам, может выручить средства от реализации имущества в ходе торгов, приобрести его сама или в случае отсутствия претендентов она вправе отставить предмет залога себе. Кокорин уточнил, что он видит в доходном доме Фирсановой «хороший потенциал и планирует либо получить средства по результатам торгов, либо закрепить его за собой».
«Абсолют банк» летом 2020 г. пытался продать часть комплекса Сандуновских бань за 2,2 млрд руб. Опрошенные «Ведомостями» консультанты считают, что этот объект сегодня может стоить дороже. Заместитель директора департамента финансовых рынков Knight Frank Виктория Петрова оценивает здание доходного дома Фирсановой в 2,5–2,6 млрд руб. Похожие цифры и у партнера Colliers Станислава Бибика. Он считает, что объект может заинтересовать инвесторов, покупающих активы под размещение офисов и объектов стрит-ритейла. Кроме того, по словам Петровой, одно из зданий памятника можно использовать под гостиницу или апартаменты.