Фирма, которую связывают с семьей Аркадия Ротенберга, может получить часть Сандуновских бань

«ВК холдингс» может действовать в интересах семьи Аркадия Ротенберга, считает один из консультантов, работавший с доходным домом Фирсановой, а также один из знакомых бизнесмена. Так, в 2018 г. она выкупила у сына миллиардера – Игоря Ротенберга 13,4% акций Тульского патронного завода. Менеджер предприятия позже говорил «Ведомостям», что сделка по продаже долей оборонного завода связана с наложенными на Ротенберга санкциями США. Из аудиторского заключения к бухгалтерской отчетности «ВК холдингс» за 2019 г. следует, что она также инвестировала в акции Ульяновского патронного завода. Одним из его бенефициаров до 2017 г. также был Игорь Ротенберг (более поздних данных нет). У компании есть и другие пересечения с семьей миллиардера. Кокорину принадлежит 33% фирмы «ГДВ менеджмент», ее совладельцы – Георгий Коряшкин и Дмитрий Афанасенко. Оба ранее входили в совет директоров компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Коряшкин также бывший член совета директоров завода «Кристалл» и компании «Энпиви инжиниринг» (их участники рынка также связывали с миллиардером). «ДФА капитал» Афанасенко вместе с «ВК холдингс» участвовал в выкупе акций Тульского патронного завода.