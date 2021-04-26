BASF закрыл одну из крупнейших сделок с классическими офисами в этом году

BASF закрыл одну из крупнейших сделок с классическими офисами в этом годуИз-за пандемии коронавируса крупные компании чаще снимают коворкинги
Химический концерн BASF арендовал 4590 кв. м в бизнес-центре «ВТБ арена парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, договор сроком более чем на пять лет был подписан в конце марта этого года. Концерн займет в «ВТБ арена парке» три этажа, ранее BASF снимал четыре этажа общей площадью 8952 кв. м в другом бизнес-центре на Ленинградском проспекте – Arcus III, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель арендатора причины переезда и сокращения площадей офиса почти в 2 раза пояснить отказался. Не стали комментировать сделку и представители «ВТБ арена парка» и компании R&B Consulting. Последняя выступала ее консультантом.
BASF – немецкий химический концерн, специализирующийся на производстве химикатов, пластиков, покрытий и полимеров. Компания также занимается добычей нефти и газа: ей принадлежит 100% Wintershall Dea – партнера «Газпрома» по «Северному потоку – 2». Объем продаж концерна в прошлом году составил 59 млрд евро. Выручка российского подразделения за тот же период, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», – 45,7 млрд руб., чистая прибыль – 3,2 млрд руб.