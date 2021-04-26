BASF закрыл одну из крупнейших сделок с классическими офисами в этом году

Химический концерн BASF арендовал 4590 кв. м в бизнес-центре «ВТБ арена парк», расположенном на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, договор сроком более чем на пять лет был подписан в конце марта этого года. Концерн займет в «ВТБ арена парке» три этажа, ранее BASF снимал четыре этажа общей площадью 8952 кв. м в другом бизнес-центре на Ленинградском проспекте – Arcus III, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель арендатора причины переезда и сокращения площадей офиса почти в 2 раза пояснить отказался. Не стали комментировать сделку и представители «ВТБ арена парка» и компании R&B Consulting. Последняя выступала ее консультантом.