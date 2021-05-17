Финская Technopolis нашла покупателя на свой единственный актив в России

Корпорация «Стерх» договаривается с ООО «Технополис – Санкт-Петербург» («дочка» финской компании Technopolis) о приобретении у нее бизнес-центра «Технополис Пулково» (43 135 кв. м), расположенного на севере Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. По их словам, сделка находится на высокой стадии и «может быть закрыта уже в ближайшее время». Запросы в «Стерх» и «Технополис – Санкт-Петербург» остались без ответа. Представитель JLL, выступающей консультантом сделки, от комментариев отказался.