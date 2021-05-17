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Финская Technopolis нашла покупателя на свой единственный актив в России

Ее бизнес-центр на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге может купить корпорация «Стерх»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сколько финская компания планирует выручить от продажи, точно не известно. /«Технополис Пулково»

Корпорация «Стерх» договаривается с ООО «Технополис – Санкт-Петербург» («дочка» финской компании Technopolis) о приобретении у нее бизнес-центра «Технополис Пулково» (43 135 кв. м), расположенного на севере Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. По их словам, сделка находится на высокой стадии и «может быть закрыта уже в ближайшее время». Запросы в «Стерх» и «Технополис – Санкт-Петербург» остались без ответа. Представитель JLL, выступающей консультантом сделки, от комментариев отказался.

Technopolis специализируется на управлении офисной недвижимостью, коворкингами и конференц-залами. В ее портфеле, как следует из информации на сайте компании, сейчас 16 объектов в семи европейских странах. Выручка группы по итогам 2020 г. составила 167,4 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных