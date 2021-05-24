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«Ростех» продал Дом московского гражданского губернатора в центре Москвы

Ранее в нем планировали открыть отель
Антон Филатов
Покупатель Дома московского гражданского губернатора, судя по словам Федорова, сможет реконструировать здание под гостиницу /Андрей Гордеев / Ведомости

Отвечающая за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» нашла покупателя на Дом московского гражданского губернатора, расположенный в самом центре Москвы. ООО «МБ 23» согласилось заплатить за права на три земельных участка на 0,23 га и комплекс зданий на 10 640 кв. м на Тверской улице 1,87 млрд руб., сообщил «Ведомостям» гендиректор «РТ-капитала» Кирилл Федоров. Это подтверждается и данными протокола торгов. Из него следует, что кроме него в аукционе участвовали еще две компании – «Юнио групп» (она предложила 1,86 млрд руб.) и «АБ девелопмент центр» (1,77 млрд руб.).

Дом московского гражданского губернатора – памятник культурного наследия регионального значения. Часть этого комплекса была построена по проекту известного архитектора Матвея Казакова еще в 1770-е гг. В конце 1840-х гг. его приобрела канцелярия гражданского генерал-губернатора. После революции 1917 г. здание использовалось Московским губернским советом рабочих и крестьянских депутатов, а затем Народным комиссариатом лесной промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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