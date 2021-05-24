«Ростех» продал Дом московского гражданского губернатора в центре Москвы

Отвечающая за продажу непрофильных активов госкорпорации «Ростех» компания «РТ-капитал» нашла покупателя на Дом московского гражданского губернатора, расположенный в самом центре Москвы. ООО «МБ 23» согласилось заплатить за права на три земельных участка на 0,23 га и комплекс зданий на 10 640 кв. м на Тверской улице 1,87 млрд руб., сообщил «Ведомостям» гендиректор «РТ-капитала» Кирилл Федоров. Это подтверждается и данными протокола торгов. Из него следует, что кроме него в аукционе участвовали еще две компании – «Юнио групп» (она предложила 1,86 млрд руб.) и «АБ девелопмент центр» (1,77 млрд руб.).