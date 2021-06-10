Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось в 1,6 раза

Такой резкий рост гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко связывает с введением программы льготной ипотеки, которая оказала решающую поддержку строительной отрасли во время пандемии коронавируса. Программа была запущена в апреле 2020 г. и должна была действовать до июля этого года. Программа распространялась только на квартиры стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту составляла 6,5% при первоначальном взносе не менее 15%. Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин предложил продлить ее еще на год, но с некоторыми изменениями – ставка увеличивается до 7%, а размер кредита не может превышать 3 млн руб. для всех регионов страны. В комментариях к отчету Дом.РФ Мутко подчеркнул, что такое решение в совокупности с расширением программы семейной ипотеки (теперь ее смогут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 г. – «Ведомости») будет стимулировать запуск еще большего количества проектов.