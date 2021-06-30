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ПСН добивается снятия ареста с бизнес-центра «Новоспасский» на юге Москвы

Он был наложен в рамках уголовного дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых
Дарья Молоткова Екатерина Литова
Арест «Новоспасского», безусловно, негативно отразится на деятельности /NOVOSPASSKY.RU

Владеющая бизнес-центром «Новоспасский» на Дербеневской набережной фирма «Московская ситценабивная фабрика» (МСНФ) потребовала от Арбитражного суда Москвы признать, что экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не является владельцем этого объекта. Это следует из исковых материалов, опубликованных на сайте суда. Само заявление было принято к производству в конце мая, его рассмотрение назначено на середину июля.

Квартал «Новоспасский» включает в себя 22 здания на 112 000 кв. м. Его основным владельцем считается группа ПСН, которая была создана Дмитрием и Алексеем Ананьевыми (юридически контролирующий бенефициар комплекса – Portrait Consultant S.A., зарегистрированная на Маршалловых островах). После санации Промсвязьбанка в 2017 г. братья разделили активы. Девелоперский бизнес достался Дмитрию, позже он передал контрольный пакет в ПСН своей супруге Людмиле. Сейчас единоличным владельцем группы является бывший президент ПСН Дмитрий Ермолов, говорил ранее РБК представитель Ананьева. Он же указан в проектной декларации жилых комплексов компании. Сейчас в ее портфеле находятся проекты элитных особняков «Полянка, 44», а также апарт-комплекс «Правда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных