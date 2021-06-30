ПСН добивается снятия ареста с бизнес-центра «Новоспасский» на юге Москвы

Квартал «Новоспасский» включает в себя 22 здания на 112 000 кв. м. Его основным владельцем считается группа ПСН, которая была создана Дмитрием и Алексеем Ананьевыми (юридически контролирующий бенефициар комплекса – Portrait Consultant S.A., зарегистрированная на Маршалловых островах). После санации Промсвязьбанка в 2017 г. братья разделили активы. Девелоперский бизнес достался Дмитрию, позже он передал контрольный пакет в ПСН своей супруге Людмиле. Сейчас единоличным владельцем группы является бывший президент ПСН Дмитрий Ермолов, говорил ранее РБК представитель Ананьева. Он же указан в проектной декларации жилых комплексов компании. Сейчас в ее портфеле находятся проекты элитных особняков «Полянка, 44», а также апарт-комплекс «Правда».