Нужны ли регионам креативные кластеры

До конца 2021 г. в 10 российских регионах на месте неиспользуемых промышленных территорий или в заброшенных зданиях должно появиться 30 креативных пространств. Программа Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с Дом.РФ по созданию креативных кластеров, открытая по поручению президента, стартовала в начале февраля, на конкурсе (см. врез) было отобрано 10 управленческих команд, получивших в программе статус региональных продюсерских центров. Вместе с экспертами они разрабатывают бизнес- и управленческие модели кластеров. Каждая команда будет пилотировать три кластера.