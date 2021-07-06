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Нужны ли регионам креативные кластеры

И удастся ли модернизировать заброшенные промзоны не только в Москве и Петербурге
Ольга Сторожко
Почти 60% существующих креативных пространств сосредоточено в Москве (974 000 кв. м) /Рабочая Станция

До конца 2021 г. в 10 российских регионах на месте неиспользуемых промышленных территорий или в заброшенных зданиях должно появиться 30 креативных пространств. Программа Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с Дом.РФ по созданию креативных кластеров, открытая по поручению президента, стартовала в начале февраля, на конкурсе (см. врез) было отобрано 10 управленческих команд, получивших в программе статус региональных продюсерских центров. Вместе с экспертами они разрабатывают бизнес- и управленческие модели кластеров. Каждая команда будет пилотировать три кластера.

По итогам проекта «будет сформировано несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в дальнейшем могут тиражироваться в части вовлечения в экономику регионов неиспользуемых промышленных территорий», говорит гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «Молодые люди нередко стремятся покинуть родные места, поэтому очень важно привлекать их к работе над городами, в которых захочется остаться», – считает гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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