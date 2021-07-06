Нужны ли регионам креативные кластеры

Нужны ли регионам креативные кластерыИ удастся ли модернизировать заброшенные промзоны не только в Москве и Петербурге
До конца 2021 г. в 10 российских регионах на месте неиспользуемых промышленных территорий или в заброшенных зданиях должно появиться 30 креативных пространств. Программа Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с Дом.РФ по созданию креативных кластеров, открытая по поручению президента, стартовала в начале февраля, на конкурсе (см. врез) было отобрано 10 управленческих команд, получивших в программе статус региональных продюсерских центров. Вместе с экспертами они разрабатывают бизнес- и управленческие модели кластеров. Каждая команда будет пилотировать три кластера.
По итогам проекта «будет сформировано несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в дальнейшем могут тиражироваться в части вовлечения в экономику регионов неиспользуемых промышленных территорий», говорит гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «Молодые люди нередко стремятся покинуть родные места, поэтому очень важно привлекать их к работе над городами, в которых захочется остаться», – считает гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.