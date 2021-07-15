Группа «Самолет» выходит на рынок загородной недвижимости

Группа «Самолет» запускает новое направление: она будет заниматься индивидуально-жилищным строительством (ИЖС). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор девелопера Антон Елистратов. По его словам, компания уже консолидировала под этот сегмент около 3000 га в Московском регионе. Со следующего года «Самолет» планирует начать пять крупных проектов ИЖС, каждый «на сотни тысяч квадратных метров». Один из них будет построен рядом с деревней Елизарово в новой Москве, говорит Елистратов. Его общая площадь составит 200 000 кв. м, из которых 100 000 кв. м будет отведено под ИЖС и столько же – под малоэтажный жилой комплекс. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине июня одна из структур группы – ООО «Самолет две столицы» – учредила компанию «Самолет Елизарово».