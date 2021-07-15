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Группа «Самолет» выходит на рынок загородной недвижимости

Девелопер построит в новой Москве поселок на 200 000 кв. м
Антон Филатов Дарья Молоткова
Пандемия сильно повысила популярность загородной недвижимости, увеличив и спрос, и цены /Андрей Махонин / Ведомости

Группа «Самолет» запускает новое направление: она будет заниматься индивидуально-жилищным строительством (ИЖС). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор девелопера Антон Елистратов. По его словам, компания уже консолидировала под этот сегмент около 3000 га в Московском регионе. Со следующего года «Самолет» планирует начать пять крупных проектов ИЖС, каждый «на сотни тысяч квадратных метров». Один из них будет построен рядом с деревней Елизарово в новой Москве, говорит Елистратов. Его общая площадь составит 200 000 кв. м, из которых 100 000 кв. м будет отведено под ИЖС и столько же – под малоэтажный жилой комплекс. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине июня одна из структур группы – ООО «Самолет две столицы» – учредила компанию «Самолет Елизарово».

«Самолет» специализируется в основном на строительстве многоквартирных домов. Портфель группы сейчас составляет около 20 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладельцем одной из структур группы является Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его компании принадлежит 28,9% долей в «Самолет две столицы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных