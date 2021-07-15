Структура АФК «Система» оспаривает результаты торгов по продаже завода авиадвигателей

Как объяснил «Ведомостям» представитель АФК «Система», корпорация просит суд признать недействительными итоги аукциона госкорпорации «Ростех» по продаже имущества Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева. Торги состоялись в конце июня, в итоге два земельных участка общей площадью 60 га и 125 объектов недвижимости на Вишневой улице в Покровском-Стрешневе за 11 млрд руб. купила фирма «С-девелопмент», которая связана с девелопером MR Group. Она могла построить на этой территории жилой квартал с объектами инфраструктуры общей площадью 2 млн кв. м, подсчитали тогда консультанты.