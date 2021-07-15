Структура АФК «Система» оспаривает результаты торгов по продаже завода авиадвигателей

Структура АФК «Система» оспаривает результаты торгов по продаже завода авиадвигателейИх выиграла MR Group, которая может построить на месте предприятия жилой квартал на 2 млн кв. м
ООО «Техноинвест» (принадлежит АФК «Система») подало в московский арбитражный суд иск к ООО «С-девелопмент», «РТ-капитал» (занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех») и еще ряду компаний. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Суть иска там не указана.
Как объяснил «Ведомостям» представитель АФК «Система», корпорация просит суд признать недействительными итоги аукциона госкорпорации «Ростех» по продаже имущества Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева. Торги состоялись в конце июня, в итоге два земельных участка общей площадью 60 га и 125 объектов недвижимости на Вишневой улице в Покровском-Стрешневе за 11 млрд руб. купила фирма «С-девелопмент», которая связана с девелопером MR Group. Она могла построить на этой территории жилой квартал с объектами инфраструктуры общей площадью 2 млн кв. м, подсчитали тогда консультанты.