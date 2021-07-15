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Структура АФК «Система» оспаривает результаты торгов по продаже завода авиадвигателей

Их выиграла MR Group, которая может построить на месте предприятия жилой квартал на 2 млн кв. м
Дарья Молоткова Антон Филатов
Структура АФК «Система» тоже претендовала на объект и участвовала в торгах, но заняла второе место /Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Техноинвест» (принадлежит АФК «Система») подало в московский арбитражный суд иск к ООО «С-девелопмент», «РТ-капитал» (занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех») и еще ряду компаний. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Суть иска там не указана.

Как объяснил «Ведомостям» представитель АФК «Система», корпорация просит суд признать недействительными итоги аукциона госкорпорации «Ростех» по продаже имущества Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева. Торги состоялись в конце июня, в итоге два земельных участка общей площадью 60 га и 125 объектов недвижимости на Вишневой улице в Покровском-Стрешневе за 11 млрд руб. купила фирма «С-девелопмент», которая связана с девелопером MR Group. Она могла построить на этой территории жилой квартал с объектами инфраструктуры общей площадью 2 млн кв. м, подсчитали тогда консультанты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных