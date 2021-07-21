Владельцы «Черкизово» планируют построить более 2 млн кв. м складов в Москве и регионах

Владельцы «Черкизово» планируют построить более 2 млн кв. м складов в Москве и регионахКомпания братьев Михайловых может стать одним из крупнейших игроков на российском логистическом рынке
«Михайловский девелопмент групп», которую связывают с основными владельцами группы «Черкизово» Евгением и Сергеем Михайловыми, планирует построить в Москве и регионах 2,3 млн кв. м складов. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой компанией. Об этом также знает один из ее партнеров. По их словам, она уже собрала под эти цели земельный банк в размере 600 га.
Первым проектом «Михайловский девелопмент групп» станет логистический комплекс недалеко от аэропорта «Шереметьево». Директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко знает, что его общая площадь составит 200 000 кв. м. Строительство первой очереди объекта, по его словам, начнется в апреле следующего года. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин уточняет, что сперва «Михайловский девелопмент групп» возведет в Шереметьеве около 60 000–80 000 кв. м. Инвестиции в этот проект он оценивает в 2,5–3,3 млрд руб.