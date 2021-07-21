Владельцы «Черкизово» планируют построить более 2 млн кв. м складов в Москве и регионах

«Михайловский девелопмент групп», которую связывают с основными владельцами группы «Черкизово» Евгением и Сергеем Михайловыми, планирует построить в Москве и регионах 2,3 млн кв. м складов. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой компанией. Об этом также знает один из ее партнеров. По их словам, она уже собрала под эти цели земельный банк в размере 600 га.