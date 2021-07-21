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Владельцы «Черкизово» планируют построить более 2 млн кв. м складов в Москве и регионах

Компания братьев Михайловых может стать одним из крупнейших игроков на российском логистическом рынке
Дарья Молоткова Екатерина Бурлакова
На российском логистическом рынке может появится новый крупный игрок /Андрей Гордеев / Ведомости

«Михайловский девелопмент групп», которую связывают с основными владельцами группы «Черкизово» Евгением и Сергеем Михайловыми, планирует построить в Москве и регионах 2,3 млн кв. м складов. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой компанией. Об этом также знает один из ее партнеров. По их словам, она уже собрала под эти цели земельный банк в размере 600 га.

Первым проектом «Михайловский девелопмент групп» станет логистический комплекс недалеко от аэропорта «Шереметьево». Директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко знает, что его общая площадь составит 200 000 кв. м. Строительство первой очереди объекта, по его словам, начнется в апреле следующего года. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин уточняет, что сперва «Михайловский девелопмент групп» возведет в Шереметьеве около 60 000–80 000 кв. м. Инвестиции в этот проект он оценивает в 2,5–3,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных