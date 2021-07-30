Основатель «Копейки» Александр Самонов хочет купить часть бизнес-центра на северо-востоке Москвы

«Останкино Business Park» состоит из шести зданий, его общая площадь – 133 500 кв. м. Его полностью планируется завершить к 2024 г. Accent Capital хочет приобрести весь корпус на 22 250 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Его рыночную стоимость партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 3 млрд руб. Директор отдела продаж и приобретений офисных помещений CBRE Александр Пятин считает, что объект стоит дороже – 3,4–3,6 млрд руб. С ним согласен и партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев, который говорит, что это хорошая цена для входа в такой комплекс. Его стоимость будет расти по мере готовности бизнес-парка, развития района и заполнения здания арендаторами. Об этом же говорит и Бибик. По его словам, сейчас его стоимость ниже, чем у готового объекта.