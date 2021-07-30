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Основатель «Копейки» Александр Самонов хочет купить часть бизнес-центра на северо-востоке Москвы

Эта сделка может стать крупнейшей на рынке офисов в этом году
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Пионер»

Accent Capital договаривается с группой «Пионер» о покупке у нее одного корпуса строящегося офисного комплекса «Останкино Business Park» в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из участников переговоров. Он уточняет, что никаких обязывающих документов по этой сделке пока не подписано.

«Останкино Business Park» состоит из шести зданий, его общая площадь – 133 500 кв. м. Его полностью планируется завершить к 2024 г. Accent Capital хочет приобрести весь корпус на 22 250 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Его рыночную стоимость партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 3 млрд руб. Директор отдела продаж и приобретений офисных помещений CBRE Александр Пятин считает, что объект стоит дороже – 3,4–3,6 млрд руб. С ним согласен и партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев, который говорит, что это хорошая цена для входа в такой комплекс. Его стоимость будет расти по мере готовности бизнес-парка, развития района и заполнения здания арендаторами. Об этом же говорит и Бибик. По его словам, сейчас его стоимость ниже, чем у готового объекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных