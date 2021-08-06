Владелец O1 Properties лишился торгового центра «Щука»

«Щука» общей площадью 100 300 кв. м была построена компанией «Донстрой» в 2006 г., спустя несколько лет она перешла к одному из основателей девелопера – Максиму Блажко. Сам объект был заложен по кредиту Сбербанка в размере 17,5 млрд руб. В 2015 г. эти долговые обязательства приобрела RT&I, которая и стала основным кредитором бизнесмена. Сейчас RT&I является основным акционером O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко, который в 2011 г. в течение полугода владел 25% компании «Регион портфельные инвестиции» (сейчас входит в инвесткомпанию «Регион»). Из-за того что в 2017 г. Блажко перестал обслуживать долг по «Щуке», а средства от аренды помещений в этом комплексе были перенаправлены не в RT&I, а на счета в других банках, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, рассказывал тогда представитель Главного следственного управления Следственного комитета России. Он был помещен под домашний арест, но меньше чем через месяц его освободили. Представитель Блажко тогда говорил, что бизнесмен передал «Щуку» RT&I в счет погашения долга, а спустя год началось банкротство одноименного АО, владевшего комплексом.