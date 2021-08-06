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Владелец O1 Properties лишился торгового центра «Щука»

Теперь бывший комплекс основателя «Донстроя» Максима Блажко будет выставлен на торги
Дарья Молоткова Антон Филатов
Средств от продажи «Щуки» в ходе процедуры банкротства может не хватить на всех кредиторов /Евгений Разумный / Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд 3 августа 2021 г. признал недействительным соглашение о передаче компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) торгово-развлекательного центра «Щука», расположенного рядом со ст. м. «Щукинская», следует из его решения. Там сказано, что теперь этот объект должен быть возвращен в конкурсную массу АО «Щука», которое ранее владело комплексом и сейчас находится в процессе банкротства. Само решение вступило в законную силу.

«Щука» общей площадью 100 300 кв. м была построена компанией «Донстрой» в 2006 г., спустя несколько лет она перешла к одному из основателей девелопера – Максиму Блажко. Сам объект был заложен по кредиту Сбербанка в размере 17,5 млрд руб. В 2015 г. эти долговые обязательства приобрела RT&I, которая и стала основным кредитором бизнесмена. Сейчас RT&I является основным акционером O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Ее основной бенефициар – бизнесмен Павел Ващенко, который в 2011 г. в течение полугода владел 25% компании «Регион портфельные инвестиции» (сейчас входит в инвесткомпанию «Регион»). Из-за того что в 2017 г. Блажко перестал обслуживать долг по «Щуке», а средства от аренды помещений в этом комплексе были перенаправлены не в RT&I, а на счета в других банках, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, рассказывал тогда представитель Главного следственного управления Следственного комитета России. Он был помещен под домашний арест, но меньше чем через месяц его освободили. Представитель Блажко тогда говорил, что бизнесмен передал «Щуку» RT&I в счет погашения долга, а спустя год началось банкротство одноименного АО, владевшего комплексом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных