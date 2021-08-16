Бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Раппопорт выкупает склад «Пивдома» в Подмосковье

Бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Раппопорт выкупает склад «Пивдома» в ПодмосковьеЛогистическая недвижимость из-за бума в онлайн-торговле все чаще привлекает новых игроков
ООО «СДМ ТК-2» стало победителем аукциона по продаже трех земельных участков на 15,5 га и складского комплекса общей площадью 82 142 кв. м на Липкинском шоссе на севере Подмосковья. Как следует из протокола торгов, при стартовой цене 2,99 млрд руб. оно согласилось заплатить за эти объекты 4,64 млрд руб. Всего на участие в аукционе было подано восемь заявок.
Сам логистический комплекс ранее принадлежал компании «Пивдом», которая в середине 2000-х считалась одним из крупнейших дистрибуторов пива в Московском регионе. В 2016 г. она была признана несостоятельной, общие права требования к ней на сегодняшний момент составляют 7,2 млрд руб., сказано на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Там же говорится, что склад на Липкинском шоссе и земля под ним находятся в залоге у банка ВТБ.