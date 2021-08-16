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Бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Раппопорт выкупает склад «Пивдома» в Подмосковье

Логистическая недвижимость из-за бума в онлайн-торговле все чаще привлекает новых игроков
Антон Филатов Дарья Молоткова
Логистическая недвижимость из-за бума в онлайн-торговле все чаще привлекает новых игроков /Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «СДМ ТК-2» стало победителем аукциона по продаже трех земельных участков на 15,5 га и складского комплекса общей площадью 82 142 кв. м на Липкинском шоссе на севере Подмосковья. Как следует из протокола торгов, при стартовой цене 2,99 млрд руб. оно согласилось заплатить за эти объекты 4,64 млрд руб. Всего на участие в аукционе было подано восемь заявок.

Сам логистический комплекс ранее принадлежал компании «Пивдом», которая в середине 2000-х считалась одним из крупнейших дистрибуторов пива в Московском регионе. В 2016 г. она была признана несостоятельной, общие права требования к ней на сегодняшний момент составляют 7,2 млрд руб., сказано на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Там же говорится, что склад на Липкинском шоссе и земля под ним находятся в залоге у банка ВТБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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