Бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Раппопорт выкупает склад «Пивдома» в Подмосковье

Сам логистический комплекс ранее принадлежал компании «Пивдом», которая в середине 2000-х считалась одним из крупнейших дистрибуторов пива в Московском регионе. В 2016 г. она была признана несостоятельной, общие права требования к ней на сегодняшний момент составляют 7,2 млрд руб., сказано на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Там же говорится, что склад на Липкинском шоссе и земля под ним находятся в залоге у банка ВТБ.