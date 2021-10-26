Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

MR Group перестроит квартал на Никольской

Девелопер выкупил у «Траста» еще одно здание на этой улице
Дарья Молоткова
Приобретенные MR Group здания на Никольской улице, скорее всего, будут реконструированы в гостинично-апартаментный комплекс / Евгений Разумный / Ведомости

Связанная с девелопером MR Group компания «Б-холдинг» подала заявку на приобретение недостроенного здания комплекса Чижевское подворье на Никольской улице в центре Москвы, следует из протокола торгов. Площадь объекта – 11 200 кв. м, начальная цена – 2 млрд руб. Других претендентов на него не было. Представитель MR Group от комментариев отказался.

Само здание пока принадлежит корпорации «Альт» бизнесмена Владимира Переверзева. Продажа объекта происходила в рамках процедуры банкротства компании. Ее основной кредитор – банк «Траст». Недострой когда-то был частью крупного проекта. «Альт» планировал еще в середине 2000-х реконструировать его, а также другие здания Чижевского и Шереметьевского подворий на Никольской улице в многофункциональный комплекс общей площадью 44 200 кв. м. Позже площадь объектов была увеличена до 81 500 кв. м. Там должны были появиться гостиница под управлением люксовой международной сети Raffles Hotels & Resorts, апартаменты и торговая галерея. Впрочем, осуществить свои планы «Альт» не успел.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных