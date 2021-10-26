MR Group перестроит квартал на Никольской

Само здание пока принадлежит корпорации «Альт» бизнесмена Владимира Переверзева. Продажа объекта происходила в рамках процедуры банкротства компании. Ее основной кредитор – банк «Траст». Недострой когда-то был частью крупного проекта. «Альт» планировал еще в середине 2000-х реконструировать его, а также другие здания Чижевского и Шереметьевского подворий на Никольской улице в многофункциональный комплекс общей площадью 44 200 кв. м. Позже площадь объектов была увеличена до 81 500 кв. м. Там должны были появиться гостиница под управлением люксовой международной сети Raffles Hotels & Resorts, апартаменты и торговая галерея. Впрочем, осуществить свои планы «Альт» не успел.