Группа «Самолет» планирует выйти на американскую биржу

Группа «Самолет» планирует выйти на американскую биржуКомпания может провести SPO в Нью-Йорке в 2023 году
Девелопер «Самолет» может провести в 2023 г. вторичное размещение своих акций на бирже Нью-Йорка, если он сможет убедить инвесторов, что он больше технологическая компания, чем строительная. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора группы Антона Елистратова. Он добавил, что вариант с Московской биржей также сохраняется. Именно там в конце 2020 г. «Самолет» провел IPO, продав 5% своих акций. Елистратов в интервью «Ведомостям» говорил, что компания намерена увеличить free-float минимум до 30%, чтобы повесить ликвидность своих акций. Исходя из текущей капитализации девелопера на Московской бирже, стоимость такого пакета может составлять 88,3 млрд руб.
В случае выхода на американскую биржу компания может рассчитывать на более высокую оценку своих акций, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его словам, круг инвесторов там гораздо шире и у них есть понимание, как работают технологические компании новой волны.
«Самолет» несколько лет назад занимался в основном строительством многоквартирных домов в Московском регионе, сейчас компания начала позиционировать себя больше как технологическую платформу, рассказывал ранее Елистратов в интервью «Ведомостям». Это означает, что внутри группы появляется все больше онлайн-сервисов, которые не связаны напрямую со строительством жилья. К примеру, компания запустила цифровую управляющую компанию «Вместе.ру», которая объединяет социальную сеть для общения соседей с сервисами по обслуживания домов. «Самолет» также приобрел расположенное в Уфе агентство недвижимости «Перспектива 24», которое имеет свои представительства в 100 городах России и странах СНГ, сообщила вчера группа. Еще одно приобретение – 31,8% доли сервиса Rerooms, который предоставляет услуги по отделке и меблировке жилья. Компания намерена дополнительно инвестировать в развитие этого маркетплейса и довести свою долю в нем до контрольной, сказано в ее сообщении. В перспективе 3-5 лет «Самолет» может провести IPO этой цифровой платформы, сообщил Елистратов.
«Самолет» – один из крупнейших застройщиков массового жилья в Московском регионе (портфель – 24,6 млн кв. м). Акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы – «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его структуре принадлежит 25% долей в компании. В начале сентября 10% акций «Самолета» приобрели «Киевская площадь» (крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России) и ее совладелец Год Нисанов.
«Самолет» – не первый девелопер, который рассматривает возможность вывода на биржу своих подразделений. В сентябре группа ПИК сообщила, что она намерена провести IPO в 2022-2023 гг. своей цифровой платформы Kvarta (включает в себя брокерские сервисы на первичном и вторичном рынке, услуги по аренде и ремонту жилья и проч.) и в 2023-2024 гг. компании Units, которая специализируется на модульном домостроении. Сама ПИК также провела SPO в ноябре этого года, продав 28,4 млн акций за 36,3 млрд руб.