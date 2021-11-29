Группа «Самолет» планирует выйти на американскую биржу

«Самолет» несколько лет назад занимался в основном строительством многоквартирных домов в Московском регионе, сейчас компания начала позиционировать себя больше как технологическую платформу, рассказывал ранее Елистратов в интервью «Ведомостям». Это означает, что внутри группы появляется все больше онлайн-сервисов, которые не связаны напрямую со строительством жилья. К примеру, компания запустила цифровую управляющую компанию «Вместе.ру», которая объединяет социальную сеть для общения соседей с сервисами по обслуживания домов. «Самолет» также приобрел расположенное в Уфе агентство недвижимости «Перспектива 24», которое имеет свои представительства в 100 городах России и странах СНГ, сообщила вчера группа. Еще одно приобретение – 31,8% доли сервиса Rerooms, который предоставляет услуги по отделке и меблировке жилья. Компания намерена дополнительно инвестировать в развитие этого маркетплейса и довести свою долю в нем до контрольной, сказано в ее сообщении. В перспективе 3-5 лет «Самолет» может провести IPO этой цифровой платформы, сообщил Елистратов.