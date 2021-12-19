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Девелопер элитного дома «Тургенев» может построить еще один апарт-комплекс в центре Москвы

Он выкупает у Дом.РФ здание на Рождественке
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Тэра» стала победителем аукциона по продаже административного здания общей площадью 3486 кв. м, расположенного в Нижнем Кисельном переулке между Рождественкой и Неглинной улицей. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте госкомпании Дом.РФ, которая выступала продавцом этого объекта.

При стартовой цене в 341,8 млн руб. «Тэра» согласилась заплатить за него в 3 раза больше – 1,2 млрд руб. Кроме «Тэры» в торгах принимали участие еще 19 компаний. Среди них структуры совладельцев сибирского ритейлера «Мария-Ра» – семьи Александра Ракшина, компании «Хортекс» (специализируется на строительстве офисной недвижимости), Matrix Advisors (создана сооснователем «Тройки диалог» Павлом Теплухиным) и проч. Но ценовые предложения сделали лишь 11 участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных