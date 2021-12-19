Девелопер элитного дома «Тургенев» может построить еще один апарт-комплекс в центре Москвы

При стартовой цене в 341,8 млн руб. «Тэра» согласилась заплатить за него в 3 раза больше – 1,2 млрд руб. Кроме «Тэры» в торгах принимали участие еще 19 компаний. Среди них структуры совладельцев сибирского ритейлера «Мария-Ра» – семьи Александра Ракшина, компании «Хортекс» (специализируется на строительстве офисной недвижимости), Matrix Advisors (создана сооснователем «Тройки диалог» Павлом Теплухиным) и проч. Но ценовые предложения сделали лишь 11 участников.