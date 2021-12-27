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ГК «Основа» построит апарт-комплекс на юго-западе Москвы

На месте бывшей фабрики-прачечной появится 165 000 кв. м недвижимости
Дарья Молоткова
Консультанты считают, что проект на ул. Наметкина будет пользоваться спросом / Максим Стулов / Ведомости

Связанная с ГК «Основа» компания «Алькор» стала владельцем ООО «Гартея», которому принадлежат права на участок общей площадью 2 га на ул. Наметкина на юго-западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Совладелец «Основы» Олег Колченко эту информацию подтвердил. По его словам, компания уже получила архитектурно-градостроительное решение на строительство здесь апарт-комплекса на 165 000 кв. м. Он уточнил, что проект разработало бюро Mecanoo из Нидерландов.

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что этот участок, который ранее занимала фабрика-прачечная, будет застраивать группа «Абсолют» Александра Светакова. По информации издания, территория тогда находилась в аренде у подконтрольного компании ООО «Гортензия». Но, как следует из данных портала Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, уже в конце августа этого года права на площадку получила «Основа». Получить комментарии группы «Абсолют» по этому поводу не удалось. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин полагает, что «Основа» могла заплатить за этот участок около 5–6 млрд руб. Инвестиции в строительство апарт-комплекса, по его мнению, составят более 25 млрд руб. Колченко уточняет, что группа уже получила проектное финансирование от «Сбера» с общим лимитом 23 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных