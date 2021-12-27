ГК «Основа» построит апарт-комплекс на юго-западе Москвы

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что этот участок, который ранее занимала фабрика-прачечная, будет застраивать группа «Абсолют» Александра Светакова. По информации издания, территория тогда находилась в аренде у подконтрольного компании ООО «Гортензия». Но, как следует из данных портала Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, уже в конце августа этого года права на площадку получила «Основа». Получить комментарии группы «Абсолют» по этому поводу не удалось. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин полагает, что «Основа» могла заплатить за этот участок около 5–6 млрд руб. Инвестиции в строительство апарт-комплекса, по его мнению, составят более 25 млрд руб. Колченко уточняет, что группа уже получила проектное финансирование от «Сбера» с общим лимитом 23 млрд руб.