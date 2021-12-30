Бизнес-центр Nevis в центре Москвы сменил владельца

Бизнес-центр Nevis в центре Москвы сменил владельцаНовый собственник бывшего офиса Бориса Минца может быть связан с акционером O1 Properties
У бизнес-центра Nevis, расположенного на ул. Щепкина в центре Москвы, сменился владелец. Это следует из материалов дела о банкротстве ООО «Семела», на балансе которого находился этот объект. В определении Арбитражного суда Москвы от 23 ноября 2021 г., в частности, сказано, что имущество должника реализовано за счет передачи его залоговому кредитору. Летом таковым стало АО «Эскадра», которое выкупила у банка «Траст» права требования к «Семеле» на 3,1 млрд руб. Эта компания была создана в июне 2020 г., ее учредитель – Елена Мунасыпова. Связаться с ней, а также с представителем «Эскадры» не удалось.
Nevis общей площадью 15 013 кв. м был построен в 2011 г. Бизнес-центр принадлежал O1 Group бывшего акционера «ФК Открытие» Бориса Минца. Именно по иску банка, санацией которого изначально занимался ЦБ, в 2017 г. был наложен арест на этот комплекс, а также на акции материнской компании О1 Properties (ее также тогда контролировал Минц). «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», а также досрочные расторжения кредитных договоров. Все это в конечном итоге привело к банкротству юридического владельца Nevis – ООО «Семела».