Бизнес-центр Nevis в центре Москвы сменил владельца

У бизнес-центра Nevis, расположенного на ул. Щепкина в центре Москвы, сменился владелец. Это следует из материалов дела о банкротстве ООО «Семела», на балансе которого находился этот объект. В определении Арбитражного суда Москвы от 23 ноября 2021 г., в частности, сказано, что имущество должника реализовано за счет передачи его залоговому кредитору. Летом таковым стало АО «Эскадра», которое выкупила у банка «Траст» права требования к «Семеле» на 3,1 млрд руб. Эта компания была создана в июне 2020 г., ее учредитель – Елена Мунасыпова. Связаться с ней, а также с представителем «Эскадры» не удалось.