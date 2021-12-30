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Бизнес-центр Nevis в центре Москвы сменил владельца

Новый собственник бывшего офиса Бориса Минца может быть связан с акционером O1 Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
bc-nevis.ru

У бизнес-центра Nevis, расположенного на ул. Щепкина в центре Москвы, сменился владелец. Это следует из материалов дела о банкротстве ООО «Семела», на балансе которого находился этот объект. В определении Арбитражного суда Москвы от 23 ноября 2021 г., в частности, сказано, что имущество должника реализовано за счет передачи его залоговому кредитору. Летом таковым стало АО «Эскадра», которое выкупила у банка «Траст» права требования к «Семеле» на 3,1 млрд руб. Эта компания была создана в июне 2020 г., ее учредитель – Елена Мунасыпова. Связаться с ней, а также с представителем «Эскадры» не удалось.

Nevis общей площадью 15 013 кв. м был построен в 2011 г. Бизнес-центр принадлежал O1 Group бывшего акционера «ФК Открытие» Бориса Минца. Именно по иску банка, санацией которого изначально занимался ЦБ, в 2017 г. был наложен арест на этот комплекс, а также на акции материнской компании О1 Properties (ее также тогда контролировал Минц). «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», а также досрочные расторжения кредитных договоров. Все это в конечном итоге привело к банкротству юридического владельца Nevis – ООО «Семела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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