Банк «Траст» продал недостроенный торговый центр «Версаль» на западе Москвы

«Версаль» начинала строить еще в 2004 г. компания «Дон-строй» в рамках жилого комплекса «Воробьевы горы». На сегодняшний момент он практически готов (в нем нет отделки, и он не введен в эксплуатацию). Торговый центр продавался в рамках банкротства АО «Объединенный торговый дом «Ясенево» (ОТД «Ясенево»). До 2015 г. оно принадлежало структурам основного акционера ГК ПИК Сергея Гордеева, но затем ее выкупил бизнесмен Микаил Шишханов, который на тот момент был совладельцем группы «Бин» (позже переименована в «Сафмар»). Кроме «Версаля» ей принадлежали четыре универмага в Москве («Ясенево» на 13 800 кв. м, «Молодежный» на 11 500 кв. м, «Добрынинский» на 10 000 кв. м и «Белград» на 13 000 кв. м в Орехово-Борисове) и торговый центр «Фаворит» на 37 000 кв. м в Южном Бутове. Из-за финансовых сложностей у Бинбанка в 2017 г. Шишханов передал часть своих активов, включая ОТД «Ясенево», в фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В прошлом году структура сочинского ресторатора Арама Ованесова выкупила «Фаворит» за 608,3 млн руб. Четыре универмага приобрел сам «Траст» за 5,4 млрд руб. Теперь продан и «Версаль».