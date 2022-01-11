Банк «Траст» продал недостроенный торговый центр «Версаль» на западе Москвы

Банк «Траст» продал недостроенный торговый центр «Версаль» на западе МосквыПокупатель комплекса может переделать его в дилерский центр
Компания «Торус-авто» стала победителем торгов по продаже 100% долей ООО «Версаль», которому принадлежит одноименный недостроенный торговый центр на 30 000 кв. м на Мосфильмовской улице. Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Кроме этого комплекса лот также включает дебиторскую задолженность на 1,4 млрд руб.
«Версаль» начинала строить еще в 2004 г. компания «Дон-строй» в рамках жилого комплекса «Воробьевы горы». На сегодняшний момент он практически готов (в нем нет отделки, и он не введен в эксплуатацию). Торговый центр продавался в рамках банкротства АО «Объединенный торговый дом «Ясенево» (ОТД «Ясенево»). До 2015 г. оно принадлежало структурам основного акционера ГК ПИК Сергея Гордеева, но затем ее выкупил бизнесмен Микаил Шишханов, который на тот момент был совладельцем группы «Бин» (позже переименована в «Сафмар»). Кроме «Версаля» ей принадлежали четыре универмага в Москве («Ясенево» на 13 800 кв. м, «Молодежный» на 11 500 кв. м, «Добрынинский» на 10 000 кв. м и «Белград» на 13 000 кв. м в Орехово-Борисове) и торговый центр «Фаворит» на 37 000 кв. м в Южном Бутове. Из-за финансовых сложностей у Бинбанка в 2017 г. Шишханов передал часть своих активов, включая ОТД «Ясенево», в фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В прошлом году структура сочинского ресторатора Арама Ованесова выкупила «Фаворит» за 608,3 млн руб. Четыре универмага приобрел сам «Траст» за 5,4 млрд руб. Теперь продан и «Версаль».
Изначально за недостроенный торговый центр «Траст» планировал выручить почти 600 млн руб. «Торус-авто», как следует из протокола торгов, заплатит за него 273 млн руб. Учитывая долг в 1,4 млрд руб., получается, что объект реализован из расчета 57 700 руб. за 1 кв. м. Партнер Colliers Станислав Бибик рассказал, что определить, рыночная ли это цена или нет, сейчас крайне сложно. Он напомнил, что «Версаль» долгое время простаивал, он требует дополнительных инвестиций в отделку. Кроме того, торговый центр расположен в районе с крайне невысоким трафиком потенциальных покупателей. Все эти факторы, по мнению Бибика, и послужили причиной отсутствия интереса к этому объекту со стороны инвесторов.
«Торус-авто», судя по специализации компании, может перестроить «Версаль» в дилерский центр, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Ее владельцу Алексею Гречману, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат также доли в «Хенде комтранс юг» и «Шанс-авто», которые специализируются на торговле легковыми автомобилями. «В данный момент я не могу сказать, что там будет автоцентр», – сообщил сам бизнесмен. По его словам, компания приобретает этот объект в инвестиционных целях. Другие подробности он не раскрыл.