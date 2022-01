Бывшие торговцы видеокассетами выкупили 130 000 кв. м складов в Подмосковье

Покупателем складов в логопарке «Ориентир юг» стала девелоперская компания VS Real Estate, знают два консультанта, работавшие как с ней, так и с «Ориентиром». Источник, близкий к одной из сторон сделки, эту информацию подтвердил. Эта фирма, как сказано на ее сайте, специализируется на строительстве логистической недвижимости, ее портфель сейчас составляет 400 000 кв. м. Среди ее проектов – логопарки «Ногинск» (120 000 кв. м), «Щелково Заречная» (60 000 кв. м), «Ленинские Горки» (58 000 кв. м) на Каширском шоссе и т. д. Владельцы компании заработали капитал на торговле видеокассетами еще в 1990-е гг., говорят два консультанта, работавшие с ней. По данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «В-сервис» (головная структура VS Real Estate) была создана концерном «Видеосервис», сейчас ею владеет бизнесмен Константин Веревкин. Ему также принадлежит логистическая компания «Мирада», которая занимается перевозкой и хранением грузов. Запрос в VS Real Estate остался без ответа.