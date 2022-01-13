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Бывшие торговцы видеокассетами выкупили 130 000 кв. м складов в Подмосковье

Это одна из крупнейших сделок за всю историю рынка логистической недвижимости
Антон Филатов
Девелопер «Ориентир» заключил договор о продаже группе частных инвесторов 133 000 кв. м складов в логистическом парке / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер «Ориентир» заключил договор о продаже группе частных инвесторов 133 000 кв. м складов в логистическом парке «Ориентир юг», расположенном в 23 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эту информацию подтвердил представитель JLL, которая выступала консультантом этой сделки. По их словам, речь идет о трех складских комплексах площадью более 40 000 кв. м каждый, объекты еще предстоит построить, этим по условиям соглашения будет заниматься «Ориентир».

Покупателем складов в логопарке «Ориентир юг» стала девелоперская компания VS Real Estate, знают два консультанта, работавшие как с ней, так и с «Ориентиром». Источник, близкий к одной из сторон сделки, эту информацию подтвердил. Эта фирма, как сказано на ее сайте, специализируется на строительстве логистической недвижимости, ее портфель сейчас составляет 400 000 кв. м. Среди ее проектов – логопарки «Ногинск» (120 000 кв. м), «Щелково Заречная» (60 000 кв. м), «Ленинские Горки» (58 000 кв. м) на Каширском шоссе и т. д. Владельцы компании заработали капитал на торговле видеокассетами еще в 1990-е гг., говорят два консультанта, работавшие с ней. По данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «В-сервис» (головная структура VS Real Estate) была создана концерном «Видеосервис», сейчас ею владеет бизнесмен Константин Веревкин. Ему также принадлежит логистическая компания «Мирада», которая занимается перевозкой и хранением грузов. Запрос в VS Real Estate остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных