Capital Group построит крупный жилой комплекс на юго-западе Москвы

Capital Group построит крупный жилой комплекс на юго-западе МосквыПартнером девелопера по этому проекту станет гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин
Capital Group приобрела проект жилого комплекса на юго-западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», в середине декабря топ-менеджеры девелопера, среди которых гендиректор Валентина Становова и исполнительный директор Михаил Хвесько, стали владельцами 70,4% долей в фирме «Таймслот». В ее отчетности сказано, что ей принадлежат права на 2,9 га на ул. Лобачевского. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что на этой территории можно построить 143 240 кв. м недвижимости, из которых 134 900 кв. м – жилье. Остальное – физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты хозяйственно-бытового назначения. Инвестор проекта – Capital Group. Представитель последней от комментариев отказался.
Партнером девелопера по проекту жилого комплекса на ул. Лобачевского будет генеральный директор и председатель правления крупнейшей электросетевой компании «Россети» Андрей Рюмин. Ему, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 30% ООО «Таймслот». Связаться с ним не удалось, представитель «Россетей» на запрос «Ведомостей» не ответил.