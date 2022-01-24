Capital Group построит крупный жилой комплекс на юго-западе Москвы

Capital Group приобрела проект жилого комплекса на юго-западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», в середине декабря топ-менеджеры девелопера, среди которых гендиректор Валентина Становова и исполнительный директор Михаил Хвесько, стали владельцами 70,4% долей в фирме «Таймслот». В ее отчетности сказано, что ей принадлежат права на 2,9 га на ул. Лобачевского. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что на этой территории можно построить 143 240 кв. м недвижимости, из которых 134 900 кв. м – жилье. Остальное – физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты хозяйственно-бытового назначения. Инвестор проекта – Capital Group. Представитель последней от комментариев отказался.