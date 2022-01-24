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Capital Group построит крупный жилой комплекс на юго-западе Москвы

Партнером девелопера по этому проекту станет гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин
Дарья Молоткова Антон Филатов
Capital Group специализируется в основном на строительстве жилья премиального и бизнес-класса / Евгений Разумный / Ведомости

Capital Group приобрела проект жилого комплекса на юго-западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», в середине декабря топ-менеджеры девелопера, среди которых гендиректор Валентина Становова и исполнительный директор Михаил Хвесько, стали владельцами 70,4% долей в фирме «Таймслот». В ее отчетности сказано, что ей принадлежат права на 2,9 га на ул. Лобачевского. Представитель Москомстройинвеста сообщил, что на этой территории можно построить 143 240 кв. м недвижимости, из которых 134 900 кв. м – жилье. Остальное – физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты хозяйственно-бытового назначения. Инвестор проекта – Capital Group. Представитель последней от комментариев отказался.

Партнером девелопера по проекту жилого комплекса на ул. Лобачевского будет генеральный директор и председатель правления крупнейшей электросетевой компании «Россети» Андрей Рюмин. Ему, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 30% ООО «Таймслот». Связаться с ним не удалось, представитель «Россетей» на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных