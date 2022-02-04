В России введено рекордное количество торговых площадей

По итогам 2021 г. в России было введено в эксплуатацию 901 800 кв. м новых торговых площадей, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это самый высокий показатель за последние пять лет: в 2016 г. было построено 1,95 млн кв. м. Еще один консультант – Cushman & Wakefield подтверждает этот факт, хотя и приводит совершенно другие цифры (участники рынка объясняют это тем, что компании учитывают только качественные торговые центры, но относят к этой категории разные объекты). Так, по словам старшего директора департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, в прошлом году было введено 687 000 кв. м, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г., и в 1,2 раза – чем в 2019 г.