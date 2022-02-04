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В России введено рекордное количество торговых площадей

Спрос на такую недвижимость начал восстанавливаться после пандемии
Дарья Молоткова
Ввод большого количества торговых центров может привести к увеличению числа свободных помещений / Максим Стулов / Ведомости

По итогам 2021 г. в России было введено в эксплуатацию 901 800 кв. м новых торговых площадей, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это самый высокий показатель за последние пять лет: в 2016 г. было построено 1,95 млн кв. м. Еще один консультант – Cushman & Wakefield подтверждает этот факт, хотя и приводит совершенно другие цифры (участники рынка объясняют это тем, что компании учитывают только качественные торговые центры, но относят к этой категории разные объекты). Так, по словам старшего директора департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, в прошлом году было введено 687 000 кв. м, это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г., и в 1,2 раза – чем в 2019 г.

Рекордные показатели по вводу новых объектов региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева объясняет отложенным спросом, возникшим в период пандемии. По ее словам, из-за ограничительных мер собственники переносили открытие ряда объектов с 2020 г. на 2021 г. Об этом же говорит и Мария Дриц, коммерческий директор Malltech, у которой в прошлом году в Перми открылся торговый комплекс «Планета». Хакбердиева добавляет, что на сроки открытий также повлияло снижение трафика у арендаторов и падение темпов продаж у них. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев отмечает, что в прошлые годы вводилось мало торговых объектов в связи с постепенным насыщением рынка, что и привело к рекордным показателям в 2021 г. Он напоминает, что 2017–2019 гг. ввод новых площадей в среднем составлял 500 000 кв. м в год, хотя до этого начиная с 2010 г. строили более 1 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных