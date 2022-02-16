Почему ипотека в Москве бьет рекорды?

Данные Росреестра в целом подтверждают и банки, и девелоперы. Представитель ВТБ говорит, что в январе он оформил около 4000 ипотечных кредитов на 35 млрд руб., что на 80% больше, чем в начале прошлого года. По его предварительным прогнозам, общий объем выданных займов от столичных банков в первый месяц может достигнуть 110 млрд руб., что на 25% превышает прошлогодние показатели. Увеличилось на 20% число сделок с привлечением ипотеки в январе – феврале и у ГК «Основа», сообщил ее совладелец Олег Колченко. Еще больший рост фиксируют в компании «Гранель». Ее руководитель отдела ипотечного кредитования Юлия Судакова говорит о 35%. Зафиксировали увеличение спроса на ипотеку в январе и в Сбербанке, но конкретные цифры его представитель не предоставил.