Vos’hod приобрел гольф-клуб в Крылатском

Vos’hod приобрел гольф-клуб «Крылатское», расположенный на Островной улице в Крылатском на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Председатель совета директоров девелоперской компании Марина Руднева и Игорь Горяев, который, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является генеральным директором фирмы «Совенго» (владелец объекта), эту информацию подтвердили. По словам Рудневой, гольф-клуб занимает территорию в 55 га, общая площадь строений – примерно 45 000 кв. м. Vos’hod планирует реконструировать его, превратив в современный семейный спортивно-рекреационный комплекс, который будет включать в себя само поле, школу гольфа для взрослых и детей, клубный дом со спа и бассейном, ресторан, лаунж-зону и проч. Общая площадь проекта существенно не изменится, так как в связи с тем, что он находится в природоохранной зоне, строительные работы на этой площадке ограничены и требуют большого количества согласований. Инвестиции в проект Руднева оценивает в 10 млрд руб. Срок реализации – не менее трех лет. Условия сделки стороны не разглашают. Рыночную стоимость площадки управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин оценивает в 5,5–6 млрд руб.