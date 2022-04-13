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Vos’hod приобрел гольф-клуб в Крылатском

Его планируется реконструировать в новый спортивно-рекреационный кластер
Антон Филатов Дарья Молоткова
Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд руб. / Антон Денисов / РИА Новости

Vos’hod приобрел гольф-клуб «Крылатское», расположенный на Островной улице в Крылатском на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Председатель совета директоров девелоперской компании Марина Руднева и Игорь Горяев, который, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является генеральным директором фирмы «Совенго» (владелец объекта), эту информацию подтвердили. По словам Рудневой, гольф-клуб занимает территорию в 55 га, общая площадь строений – примерно 45 000 кв. м. Vos’hod планирует реконструировать его, превратив в современный семейный спортивно-рекреационный комплекс, который будет включать в себя само поле, школу гольфа для взрослых и детей, клубный дом со спа и бассейном, ресторан, лаунж-зону и проч. Общая площадь проекта существенно не изменится, так как в связи с тем, что он находится в природоохранной зоне, строительные работы на этой площадке ограничены и требуют большого количества согласований. Инвестиции в проект Руднева оценивает в 10 млрд руб. Срок реализации – не менее трех лет. Условия сделки стороны не разглашают. Рыночную стоимость площадки управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин оценивает в 5,5–6 млрд руб.

Vos’hod был основан акционером O1 Properties – кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments и Рудневой для инвестиций в элитную недвижимость. Среди его текущих проектов – Центральный телеграф на Тверской улице (там планируется разместить офисы и торговую галерею), жилой комплекс Armani/Casa Moscow Residences (в партнерстве с Armani Group итальянского модельера Джорджо Армани) на Якиманке, а также многофункциональный комплекс Ahead на ул. Василисы Кожиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных