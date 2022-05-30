Объем складов, предлагаемых в субаренду с начала года, вырос в 3,5 раза

Объем складов, предлагаемых в субаренду с начала года, вырос в 3,5 разаНа фоне кризиса многие компании отказываются от лишних площадей
Объем складских площадей, предлагаемых в субаренду в логопарках в Московском регионе, за пять месяцев увеличился со 101 000 до 365 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. Схожие цифры приводит и директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. По его словам, только за три месяца этот сегмент вырос до 300 000 кв. м. Если же говорить про всю страну, то, по словам директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константина Фомиченко, сейчас в субаренду предлагается 564 905 кв. м, а это в 4,5 раза больше, чем было на конец 2021 г.
Резкое увеличение объема площадей, которые некоторые игроки рынка пытаются пересдать другим компаниям, Фомиченко объясняет в том числе сокращением товарных запасов у арендаторов на складах на фоне изменившейся экономической ситуации. По его словам, за счет субаренды они стараются сократить издержки и компенсировать расходы. Эксперт также отмечает, что чаще всего к пересдаче лишних площадей прибегают игроки, которые активно наращивали складской портфель в прошлом году. Большинство из них – представители сектора онлайн-торговли, говорит он. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости Core.XP Антон Алябьев также отмечает, что многие компании изначально брали площади под будущее расширение, что в текущей ситуации оказалось неактуальным. По его словам, еще больший рост помещений в субаренду можно будет увидеть ближе к середине года, когда запасы товаров сократятся еще сильнее, а новые каналы поставок все еще не смогут работать на полную мощность.