Объем складов, предлагаемых в субаренду с начала года, вырос в 3,5 раза

Резкое увеличение объема площадей, которые некоторые игроки рынка пытаются пересдать другим компаниям, Фомиченко объясняет в том числе сокращением товарных запасов у арендаторов на складах на фоне изменившейся экономической ситуации. По его словам, за счет субаренды они стараются сократить издержки и компенсировать расходы. Эксперт также отмечает, что чаще всего к пересдаче лишних площадей прибегают игроки, которые активно наращивали складской портфель в прошлом году. Большинство из них – представители сектора онлайн-торговли, говорит он. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости Core.XP Антон Алябьев также отмечает, что многие компании изначально брали площади под будущее расширение, что в текущей ситуации оказалось неактуальным. По его словам, еще больший рост помещений в субаренду можно будет увидеть ближе к середине года, когда запасы товаров сократятся еще сильнее, а новые каналы поставок все еще не смогут работать на полную мощность.