На российские активы финской SRV Group появились претенденты

Общий портфель SRV Russia («дочка» SRV Group) превышает 500 000 кв. м, сказано на ее сайте. Она, в частности, владеет долями в торгово-развлекательных центрах «Охта молл» (140 000 кв. м, совместно с инвестфондом Russia Invest) и «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге, а также 4Daily (25 500 кв. м, здесь партнер – Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге. Здесь же SRV Russia планировала в 2023 г. начать строить многофункциональный центр «Охта 5.x» на 133 000 кв. м. Он должен был включать в себя пять офисных зданий, IT-кластер, медицинский центр, коворкинг, отель и апартаменты.