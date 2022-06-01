На российские активы финской SRV Group появились претенденты

На российские активы финской SRV Group появились претендентыДоли в ее торговых центрах хотят купить АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой»
Сразу несколько крупных компаний ведут переговоры с финской SRV Group о приобретении ее активов в России, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, среди возможных претендентов – АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой». Их же называют партнер SRV Group и представитель инвесткомпании, ранее рассматривавшей покупку одного из объектов финской компании. Собеседники «Ведомостей», впрочем, оговариваются, что есть и другие желающие приобрести эти активы. Называть их они не стали.
Общий портфель SRV Russia («дочка» SRV Group) превышает 500 000 кв. м, сказано на ее сайте. Она, в частности, владеет долями в торгово-развлекательных центрах «Охта молл» (140 000 кв. м, совместно с инвестфондом Russia Invest) и «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге, а также 4Daily (25 500 кв. м, здесь партнер – Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге. Здесь же SRV Russia планировала в 2023 г. начать строить многофункциональный центр «Охта 5.x» на 133 000 кв. м. Он должен был включать в себя пять офисных зданий, IT-кластер, медицинский центр, коворкинг, отель и апартаменты.