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На российские активы финской SRV Group появились претенденты

Доли в ее торговых центрах хотят купить АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Поиск претендентов сразу на все объекты SRV Group, да еще и по конкурентной цене, сейчас крайне затруднен / Алексей Смышляев / ТАСС

Сразу несколько крупных компаний ведут переговоры с финской SRV Group о приобретении ее активов в России, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, среди возможных претендентов – АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой». Их же называют партнер SRV Group и представитель инвесткомпании, ранее рассматривавшей покупку одного из объектов финской компании. Собеседники «Ведомостей», впрочем, оговариваются, что есть и другие желающие приобрести эти активы. Называть их они не стали.

Общий портфель SRV Russia («дочка» SRV Group) превышает 500 000 кв. м, сказано на ее сайте. Она, в частности, владеет долями в торгово-развлекательных центрах «Охта молл» (140 000 кв. м, совместно с инвестфондом Russia Invest) и «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге, а также 4Daily (25 500 кв. м, здесь партнер – Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге. Здесь же SRV Russia планировала в 2023 г. начать строить многофункциональный центр «Охта 5.x» на 133 000 кв. м. Он должен был включать в себя пять офисных зданий, IT-кластер, медицинский центр, коворкинг, отель и апартаменты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных