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Кто заменит Marriott, The Ritz-Carlton и Sheraton

Российским отельерам, вероятно, придется создавать собственные управляющие компании
Антон Филатов Дарья Молоткова
Marriott International, один из крупнейших международных гостиничных операторов, управляющий в том числе отелями The Ritz-Carlton и Sheraton, может уйти из России / Евгений Разумный / Ведомости

Гостиничный оператор Marriott International принял решение приостановить все операции в России, следует из сообщения компании. Решение объясняется тем, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и Европейским союзом, не позволяют продолжить работу его отелей (включая объекты по франшизе) на этом рынке. В марте на фоне начавшейся спецоперации на Украине компания объявила о закрытии своего офиса в Москве и приостановке инвестиций в открытие новых гостиниц в нашей стране.

Marriott International – один из крупнейших гостиничных операторов в мире. Под его управлением на конец 2021 г. находилось 2007 отелей на 568 864 номера. Ему принадлежат люксовые бренды The Ritz-Carlton, St.Regis, JW Marriott, Luxury Collection, премиальные Sheraton, Le Meridien, Renaissance и т. д. Судя по информации на сайте компании, в России у нее на данный момент работает 22 гостиницы почти на 5000 номеров, среди них гостиница «Националь» (работает под брендом Luxury Collection), The Ritz-Carlton Moscow, The St.Regis Moscow Nikolskaya, Sheraton Palace Moscow, Marriott Tverskaya Hotel и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных