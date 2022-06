Кто заменит Marriott, The Ritz-Carlton и Sheraton

Marriott International – один из крупнейших гостиничных операторов в мире. Под его управлением на конец 2021 г. находилось 2007 отелей на 568 864 номера. Ему принадлежат люксовые бренды The Ritz-Carlton, St.Regis, JW Marriott, Luxury Collection, премиальные Sheraton, Le Meridien, Renaissance и т. д. Судя по информации на сайте компании, в России у нее на данный момент работает 22 гостиницы почти на 5000 номеров, среди них гостиница «Националь» (работает под брендом Luxury Collection), The Ritz-Carlton Moscow, The St.Regis Moscow Nikolskaya, Sheraton Palace Moscow, Marriott Tverskaya Hotel и проч.