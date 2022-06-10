Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Подмосковным властям не удалось добиться сноса крупного логопарка Wildberries

Местный суд отказался признать этот объект самовольной постройкой
Дарья Молоткова
Иск о признании логопарка Wildberries самовольной постройкой подмосковные власти подали в августе прошлого года / Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить иск администрации города Подольска и Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья о признании распределительного центра онлайн-ритейлера Wildberries в деревне Коледино самовольной постройкой, подлежащей сносу. Соответствующее решение вынесено 8 июня, следует из материалов суда. За ООО «Вайлдберриз» признано право собственности на объект недвижимости общей площадью 144 895 кв. м. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Представитель Wildberries от комментариев отказался. Представители администрации Подольска, Главгосстройнадзора области, а также компании «Экбист», которая проводила экспертизу объекта, на запросы «Ведомостей» не ответили. 

Иск о признании логопарка Wildberries самовольной постройкой подмосковные власти подали в августе прошлого года. Газета «Коммерсантъ» тогда предположила, что иск мог быть связан с несоответствием параметров объекта, указанных в разрешительной документации, с реальной площадью комплекса. 

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных