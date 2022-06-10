Подмосковным властям не удалось добиться сноса крупного логопарка Wildberries

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить иск администрации города Подольска и Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья о признании распределительного центра онлайн-ритейлера Wildberries в деревне Коледино самовольной постройкой, подлежащей сносу. Соответствующее решение вынесено 8 июня, следует из материалов суда. За ООО «Вайлдберриз» признано право собственности на объект недвижимости общей площадью 144 895 кв. м. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Представитель Wildberries от комментариев отказался. Представители администрации Подольска, Главгосстройнадзора области, а также компании «Экбист», которая проводила экспертизу объекта, на запросы «Ведомостей» не ответили.