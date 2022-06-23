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Информацию о собственниках недвижимости предложили оставить открытой

РСПП попросил смягчить требования по защите персональных данных
Анастасия Курашева Дарья Молоткова
Возможность получить информацию о владельце объекта недвижимости – это важнейшая функция ЕГРН, так как это позволяет убедиться перед сделкой, что недвижимость продает собственник / Андрей Гордеев / Ведомости

РСПП раскритиковал проект поправок к закону «О персональных данных», принятых Госдумой в первом чтении 24 мая. В частности, лобби крупного бизнеса предложило исключить положение, касающееся приватности персональных данных (ПД), хранящихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Замечания РСПП были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и руководителю Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову 21 июня. Копии писем есть у «Ведомостей», в РСПП подтвердили их подлинность. В Роскомнадзоре подтвердили получение письма, добавив, что предложения будут рассмотрены в установленном порядке. Хинштейн на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных