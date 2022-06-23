Информацию о собственниках недвижимости предложили оставить открытой

Замечания РСПП были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и руководителю Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову 21 июня. Копии писем есть у «Ведомостей», в РСПП подтвердили их подлинность. В Роскомнадзоре подтвердили получение письма, добавив, что предложения будут рассмотрены в установленном порядке. Хинштейн на запрос «Ведомостей» не ответил.