Информацию о собственниках недвижимости предложили оставить открытой

Информацию о собственниках недвижимости предложили оставить открытойРСПП попросил смягчить требования по защите персональных данных
РСПП раскритиковал проект поправок к закону «О персональных данных», принятых Госдумой в первом чтении 24 мая. В частности, лобби крупного бизнеса предложило исключить положение, касающееся приватности персональных данных (ПД), хранящихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Замечания РСПП были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и руководителю Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову 21 июня. Копии писем есть у «Ведомостей», в РСПП подтвердили их подлинность. В Роскомнадзоре подтвердили получение письма, добавив, что предложения будут рассмотрены в установленном порядке. Хинштейн на запрос «Ведомостей» не ответил.
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