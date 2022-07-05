Группа «Пионер» вышла из проекта апарт-комплекса в Нью-Йорке

Astoria West Mezz, Astoria West, Astoria West Common Member и Astoria West JV больше не связаны с девелоперской группой «Пионер», следует из ее списка аффилированных лиц. Этим фирмам, согласно отчетности застройщика, принадлежит 52%-ная доля в строящемся проекте апарт-комплекса Astoria West в районе Куинс в Нью-Йорке. Его общая площадь – 155 000 кв. м (534 апартамента), сказано на сайте его генподрядчика – турецкой Ant Yapi. Представитель «Пионера» подтвердил, что компания вышла из этого проекта, но детали сделки не раскрыл.