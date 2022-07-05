Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Группа «Пионер» вышла из проекта апарт-комплекса в Нью-Йорке

На фоне экономической войны российские девелоперы все чаще отказываются от зарубежных активов
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Пионер» вложил в этот апарт-комплекс $60 млн собственных средств / ASTORIA WEST

Astoria West Mezz, Astoria West, Astoria West Common Member и Astoria West JV больше не связаны с девелоперской группой «Пионер», следует из ее списка аффилированных лиц. Этим фирмам, согласно отчетности застройщика, принадлежит 52%-ная доля в строящемся проекте апарт-комплекса Astoria West в районе Куинс в Нью-Йорке. Его общая площадь – 155 000 кв. м (534 апартамента), сказано на сайте его генподрядчика – турецкой Ant Yapi. Представитель «Пионера» подтвердил, что компания вышла из этого проекта, но детали сделки не раскрыл.

По данным американского отраслевого издания PincusCo, покупателем доли выступил партнер российского девелопера по Astoria West – американский застройщик Cape Advisors. Эта компания, основанная в 1995 г., специализируется преимущественно на строительстве жилья и инвестициях в недвижимость в Нью-Йорке. Среди ее проектов – Greenwich West, The Mondrian Hotel (самое высокое здание в центральном Сохо), 30 Warren и проч. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных