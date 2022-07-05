Группа «Пионер» вышла из проекта апарт-комплекса в Нью-Йорке

Группа «Пионер» вышла из проекта апарт-комплекса в Нью-ЙоркеНа фоне экономической войны российские девелоперы все чаще отказываются от зарубежных активов
Astoria West Mezz, Astoria West, Astoria West Common Member и Astoria West JV больше не связаны с девелоперской группой «Пионер», следует из ее списка аффилированных лиц. Этим фирмам, согласно отчетности застройщика, принадлежит 52%-ная доля в строящемся проекте апарт-комплекса Astoria West в районе Куинс в Нью-Йорке. Его общая площадь – 155 000 кв. м (534 апартамента), сказано на сайте его генподрядчика – турецкой Ant Yapi. Представитель «Пионера» подтвердил, что компания вышла из этого проекта, но детали сделки не раскрыл.
По данным американского отраслевого издания PincusCo, покупателем доли выступил партнер российского девелопера по Astoria West – американский застройщик Cape Advisors. Эта компания, основанная в 1995 г., специализируется преимущественно на строительстве жилья и инвестициях в недвижимость в Нью-Йорке. Среди ее проектов – Greenwich West, The Mondrian Hotel (самое высокое здание в центральном Сохо), 30 Warren и проч. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил.