Девелопер премиального дома Fantastic House продал землю в Говорове в новой Москве

Девелопер премиального дома Fantastic House продал землю в Говорове в новой МосквеГруппа ФСК построит там апарт-комплекс на 80 000 кв. м
ГК ФСК приобрела участок площадью 5,1 га в Говорове в новой Москве недалеко от МКАД, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. По его словам, площадка имеет всю необходимую для строительства разрешительную документацию, поэтому в скором времени девелопер приступит к реализации там проекта. Другие детали он не раскрыл.
Из сообщения Москомархитектуры следует, что на этом участке можно построить многофункциональный комплекс с апартаментами общей площадью 80 000 кв. м. По словам двух консультантов, его возведением изначально должна была заниматься компания Fibonacci Group, в портфеле которой, согласно информации на ее сайте, есть элитный жилой комплекс Fantastic House на Малой Грузинской улице, а также апарт-комплексы B’aires в Большом Волоколамском проезде и «Смольная, 44» на севере столицы.
По данным «СПАРК-Интерфакса», сама компания принадлежит бизнесмену Сергею Мосолову. В сентябре прошлого года он стал основным владельцем фирмы ООО «СЗ «Георесурс», которой и принадлежат права на участок в Говорове. Ее совладельцем также был бывший супруг солистки группы «Лицей» Изольды Ишханишвили Дмитрий Десятников (по итогам прошлого года он занял 3-е место в составленном «Ведомостями» списке обладателей самого дорогого жилья в Москве с квартирой в 439 кв. м и оценочной стоимостью 1,2 млрд руб. в ЖК «Гранатный палас»).
С 12 июля СЗ «Георесурс» принадлежит фирме «Контакт-прогресс», которая, судя по «СПАРК-Интерфаксу», имеет связи с ФСК. Представитель Fibonacci Group факт продажи участка в Говорове подтвердил. Почему компания решила продать эту площадку, он не сказал. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова полагает, что в текущей ситуации ей могли понадобиться средства на завершение текущих проектов или на приобретение более перспективного участка.
Сумму сделки представители сторон не раскрывают. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает стоимость площадки в Говорове в 2–2,3 млрд руб. Еще 8–9 млрд руб., по его словам, понадобится ФСК для строительства апарт-комплекса на этом участке. При этом выручка от продажи апартаментов в таком проекте может составить 15–16 млрд руб., подсчитал Рывкин. Схожие цифры приводит и Доброхотова. По данным сервиса BnMap.pro, в соседних проектах, среди которых есть и апартаменты, средняя стоимость 1 кв. м сейчас находится на уровне 271 000 руб.
Владимир Воронин накормит пиццей
Владелец ФСК Воронин в конце июня этого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», стал владельцем 12,25% долей в ООО «Живи китчен». Эта фирма – франчайзи товарных знаков Osteriо Mario и «Швили», принадлежащих ресторанному холдингу «Тигрус». Его сооснователю Хенрику Винтеру принадлежит 51% долей в «Живи китчен».
Представитель ФСК от комментариев отказался. Связаться с представителем «Тигруса» не удалось. Один из консультантов предполагает, что владелец ФСК мог стать одним из инвесторов сети, уточнив, что это распространенная практика для «Тигруса». У самого холдинга сейчас 27 ресторанов Osteriо Mario и 12 «Швили», согласно данным сайта компании.
Сам проект, по мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей. Рывкин говорит, что до него будет удобно добираться как на метро («Говорово»), так и на машине. Кроме того, рядом находится несколько парков. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка также указывает, что сейчас в портфеле ФСК нет проектов в новой Москве, поэтому покупка площадки в Говорове – это хорошая возможность выйти на новый для себя рынок. По ее словам, для этого округа апартаменты являются новым форматом, обычно там продается жилье. Среди возможных конкурентов проекта она называет жилые комплексы Homecity (девелопер – PPF Real Estate) и «Румянцево парк» (Lexion Development), а также находящийся в Солнцеве «Мещерский лес» (ГК ПИК). Темпы продаж у проектов вокруг будущего комплекса ФСК в последнее время составляли 50–60 лотов в месяц, а это высокий показатель, отмечает Доброхотова.
ФСК, по данным Единого ресурса застройщиков, занимает 5-е место в списке крупнейших девелоперов России. Сейчас в активной стройке у компании находится около 1,4 млн кв. м жилья. Среди ее проектов – жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со ст. м. «Калужская» на юго-западе столицы. У девелопера также есть проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 170 млрд руб. Основной владелец – бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы.