Девелопер премиального дома Fantastic House продал землю в Говорове в новой Москве

Сам проект, по мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей. Рывкин говорит, что до него будет удобно добираться как на метро («Говорово»), так и на машине. Кроме того, рядом находится несколько парков. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка также указывает, что сейчас в портфеле ФСК нет проектов в новой Москве, поэтому покупка площадки в Говорове – это хорошая возможность выйти на новый для себя рынок. По ее словам, для этого округа апартаменты являются новым форматом, обычно там продается жилье. Среди возможных конкурентов проекта она называет жилые комплексы Homecity (девелопер – PPF Real Estate) и «Румянцево парк» (Lexion Development), а также находящийся в Солнцеве «Мещерский лес» (ГК ПИК). Темпы продаж у проектов вокруг будущего комплекса ФСК в последнее время составляли 50–60 лотов в месяц, а это высокий показатель, отмечает Доброхотова.