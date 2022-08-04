Московские элитные новостройки в долларах за год подорожали в 2 раза

Похожие данные и у других участников рынка. При текущем курсе валюты и средней стоимости квартир на рынке элитной недвижимости в 1,5 млн руб. за 1 кв. м потенциальные покупатели за $1 млн могут приобрести жилье площадью 33,3 кв. м, подсчитала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова. Она напоминает, что летом прошлого года доллар стоил 72,3 руб., а средняя цена в премиальных новостройках составляла 1,08 млн руб. за 1 кв. м. Это давало возможность купить за $1 млн лот на 67,3 кв. м. При этом в отчете Knight Frank оговаривается, что предложение во многих районах Москвы (например, на Остоженке – Пречистенке и Патриарших прудах) до сих пор представлено преимущественно в долларовом выражении.