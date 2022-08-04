Московские элитные новостройки в долларах за год подорожали в 2 раза

Московские элитные новостройки в долларах за год подорожали в 2 разаТеперь на $1 млн можно купить в среднем лишь 35 кв. м
1 июля 2022 г. на московском элитном рынке новостроек на $1 млн можно было приобрести квартиру средней площадью 35 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, год назад – в середине 2021 г. – за такую же сумму были доступны лоты на 71 кв. м. И даже в I квартале этого года показатель составлял 52 кв. м.
Похожие данные и у других участников рынка. При текущем курсе валюты и средней стоимости квартир на рынке элитной недвижимости в 1,5 млн руб. за 1 кв. м потенциальные покупатели за $1 млн могут приобрести жилье площадью 33,3 кв. м, подсчитала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова. Она напоминает, что летом прошлого года доллар стоил 72,3 руб., а средняя цена в премиальных новостройках составляла 1,08 млн руб. за 1 кв. м. Это давало возможность купить за $1 млн лот на 67,3 кв. м. При этом в отчете Knight Frank оговаривается, что предложение во многих районах Москвы (например, на Остоженке – Пречистенке и Патриарших прудах) до сих пор представлено преимущественно в долларовом выражении.
Cамую маленькую квартиру за $1 млн можно купить на Патриарших прудах. Этих денег, согласно отчету Knight Frank, хватит лишь на 16 кв. м. А вот на Якиманке и Чистых прудах получится найти лот чуть больше – 22 и 25 кв. м. Самое выгодное с точки зрения площади квартиры предложение представлено в районах Дорогомилово и Филевский парк. За $1 млн там можно будет купить 58 и 87 кв. м соответственно.