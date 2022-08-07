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У Level Group Мошковича появился еще один проект в Хорошево-Мневниках

Девелопер может построить офис или жилой комплекс на Звенигородском шоссе
Дарья Молоткова
Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основным владельцем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер Level Group приобрел права на участок площадью 2,7 га на Звенигородском шоссе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ним. По их словам, речь идет о площадке компании «Промстрой» во 2-м Силикатном проезде в районе Хорошево-Мневники. Из ее отчетности следует, что еще в конце ноября 2021 г. в ее совет директоров вошли шесть человек, работающих в дочерних компаниях Level Group («Базисинвест», «Инспайр», «Левел эстейт» и проч.). Гендиректором же «Промстроя» стала Татьяна Морозова, которая, согласно тому же документу, возглавляет отдел по аренде ОАО «Машиноаппарат» (контролируется девелопером). Представитель Level Group от комментариев отказался. Запрос «Ведомостей» в «Главстрой», который ранее был владельцем площадки во 2-м Силикатном проезде, остался без ответа.

Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основным владельцем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн в 2015 г. Общий портфель девелопера сейчас превышает 1 млн кв. м, среди его проектов – жилые комплексы «Level Причальный» (150 000 кв. м), «Level Амурская» (250 000 кв. м), «Level Стрешнево» (около 70 000 кв. м), «Павелецкий сити» (250 000 кв. м, совместно с MR Group) и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных