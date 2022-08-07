У Level Group Мошковича появился еще один проект в Хорошево-Мневниках

У Level Group Мошковича появился еще один проект в Хорошево-МневникахДевелопер может построить офис или жилой комплекс на Звенигородском шоссе
Девелопер Level Group приобрел права на участок площадью 2,7 га на Звенигородском шоссе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ним. По их словам, речь идет о площадке компании «Промстрой» во 2-м Силикатном проезде в районе Хорошево-Мневники. Из ее отчетности следует, что еще в конце ноября 2021 г. в ее совет директоров вошли шесть человек, работающих в дочерних компаниях Level Group («Базисинвест», «Инспайр», «Левел эстейт» и проч.). Гендиректором же «Промстроя» стала Татьяна Морозова, которая, согласно тому же документу, возглавляет отдел по аренде ОАО «Машиноаппарат» (контролируется девелопером). Представитель Level Group от комментариев отказался. Запрос «Ведомостей» в «Главстрой», который ранее был владельцем площадки во 2-м Силикатном проезде, остался без ответа.
Level Group была создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основным владельцем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем после продажи компании «А101 девелопмент» (владеет 2100 га в новой Москве) группе «Сафмар» за $800 млн в 2015 г. Общий портфель девелопера сейчас превышает 1 млн кв. м, среди его проектов – жилые комплексы «Level Причальный» (150 000 кв. м), «Level Амурская» (250 000 кв. м), «Level Стрешнево» (около 70 000 кв. м), «Павелецкий сити» (250 000 кв. м, совместно с MR Group) и проч.