У Level Group Мошковича появился еще один проект в Хорошево-Мневниках

Девелопер Level Group приобрел права на участок площадью 2,7 га на Звенигородском шоссе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ним. По их словам, речь идет о площадке компании «Промстрой» во 2-м Силикатном проезде в районе Хорошево-Мневники. Из ее отчетности следует, что еще в конце ноября 2021 г. в ее совет директоров вошли шесть человек, работающих в дочерних компаниях Level Group («Базисинвест», «Инспайр», «Левел эстейт» и проч.). Гендиректором же «Промстроя» стала Татьяна Морозова, которая, согласно тому же документу, возглавляет отдел по аренде ОАО «Машиноаппарат» (контролируется девелопером). Представитель Level Group от комментариев отказался. Запрос «Ведомостей» в «Главстрой», который ранее был владельцем площадки во 2-м Силикатном проезде, остался без ответа.