Компания, связанная с Level Group, поучаствует в строительстве жилого квартала на 1,1 млн кв.м в Тушине

Компания, связанная с Level Group, поучаствует в строительстве жилого квартала на 1,1 млн кв.м в ТушинеЭто будет крупнейший проект в портфеле девелопера
Level Group, скорее всего, примет участие в реорганизации крупной промзоны в Тушине по программе «Индустриальные кварталы». Как сообщил «Ведомостям» представитель столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, мэрия направила в адрес правообладателей участков в этом районе предложения о заключении договора о комплексном развитии территории (КРТ).
На 46 га тут планируется возвести 1,1 млн кв. м недвижимости, из которых 350 000 кв. м – общественная застройка, а 750 000 кв. м – жилье. Правда, в апреле на портале правительства Москвы сообщалось, что треть жилой части будет отдана под программу реновации. Ответ от потенциальных участников этого проекта городские власти ожидают до середины сентября.
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