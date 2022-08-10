Компания, связанная с Level Group, поучаствует в строительстве жилого квартала на 1,1 млн кв.м в Тушине

На 46 га тут планируется возвести 1,1 млн кв. м недвижимости, из которых 350 000 кв. м – общественная застройка, а 750 000 кв. м – жилье. Правда, в апреле на портале правительства Москвы сообщалось, что треть жилой части будет отдана под программу реновации. Ответ от потенциальных участников этого проекта городские власти ожидают до середины сентября.