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Компания, связанная с Level Group, поучаствует в строительстве жилого квартала на 1,1 млн кв.м в Тушине

Это будет крупнейший проект в портфеле девелопера
Дарья Молоткова
Инвестиции в строительство жилой части в Тушине оценивается в 50–60 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Level Group, скорее всего, примет участие в реорганизации крупной промзоны в Тушине по программе «Индустриальные кварталы». Как сообщил «Ведомостям» представитель столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, мэрия направила в адрес правообладателей участков в этом районе предложения о заключении договора о комплексном развитии территории (КРТ).

На 46 га тут планируется возвести 1,1 млн кв. м недвижимости, из которых 350 000 кв. м – общественная застройка, а 750 000 кв. м – жилье. Правда, в апреле на портале правительства Москвы сообщалось, что треть жилой части будет отдана под программу реновации. Ответ от потенциальных участников этого проекта городские власти ожидают до середины сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных