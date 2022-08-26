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Суд вернул государству 1500 га рядом с Сочинским нацпарком

Эксперты допускают, что теперь эту землю могут использовать под строительство недвижимости
Маргарита Соболь Анна Киселева
Суд вернул государству 1500 га рядом с Сочинским нацпарком / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Адлерский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к сооснователю российского бренда натуральной косметики «Краснополянская косметика» Дмитрию Серову и еще 139 ответчикам о неправомерном использовании земельных участков рядом с Сочинским национальным парком. Это следует из материалов суда. После вступления решения в законную силу они должны будут освободить эту территорию в течение 30 дней.

Речь идет об участках общей площадью 1524 га. Их фирма АО «Адлерский чай» арендовала у Росимущества в 2009 г. сроком на 49 лет под сельскохозяйственные нужды. Она, в свою очередь, сдала часть их в субаренду или переуступила права на землю различным фермерам и юридическим лицам. Но в августе этого года Генпрокуратура подала в Адлерский районный суд иск с требованием признать договор между Росимуществом и «Адлерским чаем» ничтожным на основании того, что земли используются не по назначению. В частности, на некоторых участках находились объекты индивидуального жилищного строительства или лес. Четыре представителя ответчиков утверждают, что суд проигнорировал срок давности по такого рода делам (он составляет три года), так как «истец действовал в защиту публичных интересов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных