Суд вернул государству 1500 га рядом с Сочинским нацпарком

Речь идет об участках общей площадью 1524 га. Их фирма АО «Адлерский чай» арендовала у Росимущества в 2009 г. сроком на 49 лет под сельскохозяйственные нужды. Она, в свою очередь, сдала часть их в субаренду или переуступила права на землю различным фермерам и юридическим лицам. Но в августе этого года Генпрокуратура подала в Адлерский районный суд иск с требованием признать договор между Росимуществом и «Адлерским чаем» ничтожным на основании того, что земли используются не по назначению. В частности, на некоторых участках находились объекты индивидуального жилищного строительства или лес. Четыре представителя ответчиков утверждают, что суд проигнорировал срок давности по такого рода делам (он составляет три года), так как «истец действовал в защиту публичных интересов».