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На один из крупнейших логопарков Подмосковья появился новый претендент

Склад «Южные врата» может приобрести владелец производителя металлоконструкций «Венталл»
Антон Филатов Дарья Молоткова
На «Южные врата» уже есть несколько крупных претендентов / Ярослав Чингаев для Ведомостей

Структура, связанная с компанией «Венталл», ведет переговоры с чешской PPF Real Estate и наследниками бизнесмена Криса ван Рита о приобретении у них девелоперской компании Radius Group, которой принадлежит логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, а также представитель компании, ранее рассматривавшей покупку этого актива. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уточняет, что покупателем этого складского комплекса может стать не сама «Венталл», а ее владельцы. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 80% долей в ней принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Азимут» под управлением «Меркури кэпитал траст». Пайщики фонда не раскрываются. Запрос в «Меркури кэпитал траст» остался без ответа.

Представители PPF Real Estate и Radius Group от комментариев отказались. Представитель «Венталл» сообщил лишь, что сама группа ничего покупать не планирует. Связаться с миноритарными владельцами последней (ООО «Корпоративный центр» и Алексеем Заварцевым) не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных