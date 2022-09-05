На один из крупнейших логопарков Подмосковья появился новый претендент

На один из крупнейших логопарков Подмосковья появился новый претендентСклад «Южные врата» может приобрести владелец производителя металлоконструкций «Венталл»
Структура, связанная с компанией «Венталл», ведет переговоры с чешской PPF Real Estate и наследниками бизнесмена Криса ван Рита о приобретении у них девелоперской компании Radius Group, которой принадлежит логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, а также представитель компании, ранее рассматривавшей покупку этого актива. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уточняет, что покупателем этого складского комплекса может стать не сама «Венталл», а ее владельцы. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 80% долей в ней принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Азимут» под управлением «Меркури кэпитал траст». Пайщики фонда не раскрываются. Запрос в «Меркури кэпитал траст» остался без ответа.
Представители PPF Real Estate и Radius Group от комментариев отказались. Представитель «Венталл» сообщил лишь, что сама группа ничего покупать не планирует. Связаться с миноритарными владельцами последней (ООО «Корпоративный центр» и Алексеем Заварцевым) не удалось.