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Владельцем «Афимолл сити» станет фонд под управлением бывшей структуры ВТБ

Акционеры все чаще размывают структуру собственности, чтобы застраховаться от санкций
Дарья Молоткова Антон Филатов
У АFI Development уже были сложности с обслуживанием кредита по «Афимолл сити» / Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство УК «Сбережения плюс» о приобретении компании «Беллгейт констракшенз лимитед», которая является владельцем торгово-развлекательного комплекса «Афимолл сити» (282 100 кв. м) в деловом центре «Москва-сити». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Из него также следует, что этот объект будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Структурные инвестиции – 5».

«Афимолл сити» – один из крупнейших торговых объектов в Москве. Его общая площадь составляет 282 100 кв. м. Он был построен девелоперской компанией АFI Development израильского диамантера Льва Леваева. Ее представитель утверждает, что компания по-прежнему будет контролировать этот комплекс. Внесение его в ЗПИФ, по его словам, позволит «вывести на рынок дополнительный инструмент для инвестирования в коммерческую недвижимость». «Сбережения плюс» до марта 2022 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», называлась «ВТБ капитал пенсионный резерв». Сейчас собственники компании в системе скрыты. Участники рынка по-прежнему связывают ее с ВТБ, который при этом является кредитором АFI Development. «Афимолл сити» находится у банка в залоге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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