Владельцем «Афимолл сити» станет фонд под управлением бывшей структуры ВТБ

«Афимолл сити» – один из крупнейших торговых объектов в Москве. Его общая площадь составляет 282 100 кв. м. Он был построен девелоперской компанией АFI Development израильского диамантера Льва Леваева. Ее представитель утверждает, что компания по-прежнему будет контролировать этот комплекс. Внесение его в ЗПИФ, по его словам, позволит «вывести на рынок дополнительный инструмент для инвестирования в коммерческую недвижимость». «Сбережения плюс» до марта 2022 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», называлась «ВТБ капитал пенсионный резерв». Сейчас собственники компании в системе скрыты. Участники рынка по-прежнему связывают ее с ВТБ, который при этом является кредитором АFI Development. «Афимолл сити» находится у банка в залоге.