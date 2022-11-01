Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Выходцы из «Москапстроя» планируют построить жилой комплекс на юге Москвы

В этом проекте может принять участие партнер MR Group Денис Бородако
Дарья Молоткова Антон Филатов
Площадка на ул. Красного Маяка находится недалеко от двух станций метро района Чертаново (ст. м. «Пражская» и «Южная») / krasniy-mayak.skli.ru

Инвестиционная компания «Москапстрой-ТН» рассматривает возможность строительства жилья на месте своего складского комплекса «Красный маяк» (16 057 кв. м), расположенного на одноименной улице юга столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что ее основные владельцы Леонид Моносов и Марина Мамонтова, а также бизнесмен Денис Бородако 8 сентября стали учредителями фирмы «Красный маяк». Бородако преимущественно инвестирует в строительство жилых проектов, напоминают собеседники «Ведомостей». Они указывают, что «Москапстрой-ТН» планировал модернизировать данный объект, но впоследствии начал разрабатывать и другие варианты его использования. Конкретных параметров проекта еще нет, говорят консультанты. Представитель «Москапстрой-ТН» на запрос не ответил. Так же поступил и Бородако.

В выписках Росреестра «Ведомости» обнаружили, что право собственности на само здание в начале апреля перешло от «Москапстрой-ТН» к АО «Специализированный застройщик «Красный маяк». Его генеральный директор – Владимир Анищенко, который ранее возглавлял и другие структуры, связанные с компанией, например фирмы «Анохина, 8» (сейчас – АО «СМ-перспектива») и «Коккинаки, 4». Этой же структуре сейчас принадлежат и права на аренду земельного участка под зданием площадью 2,5 га. Впрочем, один из консультантов говорит о том, что площадь застройки в итоге может вырасти до 3,3 га за счет использования соседнего участка.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных