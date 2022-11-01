Выходцы из «Москапстроя» планируют построить жилой комплекс на юге Москвы

В выписках Росреестра «Ведомости» обнаружили, что право собственности на само здание в начале апреля перешло от «Москапстрой-ТН» к АО «Специализированный застройщик «Красный маяк». Его генеральный директор – Владимир Анищенко, который ранее возглавлял и другие структуры, связанные с компанией, например фирмы «Анохина, 8» (сейчас – АО «СМ-перспектива») и «Коккинаки, 4». Этой же структуре сейчас принадлежат и права на аренду земельного участка под зданием площадью 2,5 га. Впрочем, один из консультантов говорит о том, что площадь застройки в итоге может вырасти до 3,3 га за счет использования соседнего участка.