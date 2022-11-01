Выходцы из «Москапстроя» планируют построить жилой комплекс на юге Москвы

Выходцы из «Москапстроя» планируют построить жилой комплекс на юге МосквыВ этом проекте может принять участие партнер MR Group Денис Бородако
Инвестиционная компания «Москапстрой-ТН» рассматривает возможность строительства жилья на месте своего складского комплекса «Красный маяк» (16 057 кв. м), расположенного на одноименной улице юга столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что ее основные владельцы Леонид Моносов и Марина Мамонтова, а также бизнесмен Денис Бородако 8 сентября стали учредителями фирмы «Красный маяк». Бородако преимущественно инвестирует в строительство жилых проектов, напоминают собеседники «Ведомостей». Они указывают, что «Москапстрой-ТН» планировал модернизировать данный объект, но впоследствии начал разрабатывать и другие варианты его использования. Конкретных параметров проекта еще нет, говорят консультанты. Представитель «Москапстрой-ТН» на запрос не ответил. Так же поступил и Бородако.
В выписках Росреестра «Ведомости» обнаружили, что право собственности на само здание в начале апреля перешло от «Москапстрой-ТН» к АО «Специализированный застройщик «Красный маяк». Его генеральный директор – Владимир Анищенко, который ранее возглавлял и другие структуры, связанные с компанией, например фирмы «Анохина, 8» (сейчас – АО «СМ-перспектива») и «Коккинаки, 4». Этой же структуре сейчас принадлежат и права на аренду земельного участка под зданием площадью 2,5 га. Впрочем, один из консультантов говорит о том, что площадь застройки в итоге может вырасти до 3,3 га за счет использования соседнего участка.