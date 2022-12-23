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На территории ЗиЛа может появиться еще около 1 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости

Строить их, скорее всего, будет группа ЛСР
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Входящее в группу ЛСР ООО «ЗиЛ Восток» разработает проект планировки территории (ППТ) общей площадью 17,23 га между пр-том Лихачева и 2-м Кожуховским проездом, следует из распоряжения Москомархитектуры. Из протокола Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), с которым ознакомились «Ведомости», следует, что на этих участках планируется строительство 956 000 кв. м недвижимости, из которых 340 000 кв. м – жилье, остальное – объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.

Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что 27 октября ГЗК действительно одобрила подготовку ППТ по этому адресу в целях возведения объектов общественно-жилого назначения. Но, по его словам, точные параметры застройки будут определены после разработки ППТ и утверждения его заявителем. Представитель ЛСР сказал лишь, что не все указанные в решении ГЗК квадратные метры попадают в границы ППТ. Что это значит – он не пояснил, сообщив лишь, что говорить о какой-либо конкретике пока преждевременно.

Группа ЛСР приобрела у АМО «ЗиЛ» компанию «ЗиЛ Восток» в марте этого года за 3,7 млрд руб. Этой фирме, как следовало из лотовой документации, принадлежит 25,9 га бывшей территории завода. Но под застройку можно было использовать лишь часть этой площадки. Тогда представитель департамента городского имущества говорил, что там можно будет возвести не менее 475 000 кв. м коммерческой недвижимости. Теперь получается, что площадь проекта увеличилась почти в 2 раза, а в нем появилось еще и жилье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных