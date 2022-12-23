На территории ЗиЛа может появиться еще около 1 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости

На территории ЗиЛа может появиться еще около 1 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимостиСтроить их, скорее всего, будет группа ЛСР
Входящее в группу ЛСР ООО «ЗиЛ Восток» разработает проект планировки территории (ППТ) общей площадью 17,23 га между пр-том Лихачева и 2-м Кожуховским проездом, следует из распоряжения Москомархитектуры. Из протокола Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), с которым ознакомились «Ведомости», следует, что на этих участках планируется строительство 956 000 кв. м недвижимости, из которых 340 000 кв. м – жилье, остальное – объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.
Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что 27 октября ГЗК действительно одобрила подготовку ППТ по этому адресу в целях возведения объектов общественно-жилого назначения. Но, по его словам, точные параметры застройки будут определены после разработки ППТ и утверждения его заявителем. Представитель ЛСР сказал лишь, что не все указанные в решении ГЗК квадратные метры попадают в границы ППТ. Что это значит – он не пояснил, сообщив лишь, что говорить о какой-либо конкретике пока преждевременно.
Группа ЛСР приобрела у АМО «ЗиЛ» компанию «ЗиЛ Восток» в марте этого года за 3,7 млрд руб. Этой фирме, как следовало из лотовой документации, принадлежит 25,9 га бывшей территории завода. Но под застройку можно было использовать лишь часть этой площадки. Тогда представитель департамента городского имущества говорил, что там можно будет возвести не менее 475 000 кв. м коммерческой недвижимости. Теперь получается, что площадь проекта увеличилась почти в 2 раза, а в нем появилось еще и жилье.