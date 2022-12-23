На территории ЗиЛа может появиться еще около 1 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости

Группа ЛСР приобрела у АМО «ЗиЛ» компанию «ЗиЛ Восток» в марте этого года за 3,7 млрд руб. Этой фирме, как следовало из лотовой документации, принадлежит 25,9 га бывшей территории завода. Но под застройку можно было использовать лишь часть этой площадки. Тогда представитель департамента городского имущества говорил, что там можно будет возвести не менее 475 000 кв. м коммерческой недвижимости. Теперь получается, что площадь проекта увеличилась почти в 2 раза, а в нем появилось еще и жилье.