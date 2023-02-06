Мэрия Москвы нашла инвесторов в реорганизацию крупной промзоны

Входящая в ГК ПИК фирма «Специализированный застройщик «Прометейсити» и А101 подали заявки на участие в аукционе по продаже прав на застройку территории бывшей промзоны «Красный строитель» в Чертанове на юге Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на инвестиционном портале столицы. Там сказано, что оба участника допущены к участию в конкурсе, но их ценовые предложения в документе не указаны (начальная цена лота – 230,6 млн руб.). Итоги аукциона должны быть оглашены сегодня, 6 февраля. Представитель ПИК от комментариев отказался, в А101 на запрос «Ведомостей» не ответили.