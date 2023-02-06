Мэрия Москвы нашла инвесторов в реорганизацию крупной промзоны

Мэрия Москвы нашла инвесторов в реорганизацию крупной промзоныОколо 400 000 кв. м недвижимости в Южном Чертанове построит ГК ПИК или А101 семьи Михаила Гуцериева
Входящая в ГК ПИК фирма «Специализированный застройщик «Прометейсити» и А101 подали заявки на участие в аукционе по продаже прав на застройку территории бывшей промзоны «Красный строитель» в Чертанове на юге Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на инвестиционном портале столицы. Там сказано, что оба участника допущены к участию в конкурсе, но их ценовые предложения в документе не указаны (начальная цена лота – 230,6 млн руб.). Итоги аукциона должны быть оглашены сегодня, 6 февраля. Представитель ПИК от комментариев отказался, в А101 на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Красный строитель» занимает территорию общей площадью 34,5 га рядом с Аннинским лесопарком между Варшавским шоссе и Дорожной улицей. Согласно лотовой документации, на этом участке можно построить свыше 405 000 кв. м недвижимости, из них 190 000 кв. м – жилье, а остальное – общественно-деловые объекты.