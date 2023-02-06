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Мэрия Москвы нашла инвесторов в реорганизацию крупной промзоны

Около 400 000 кв. м недвижимости в Южном Чертанове построит ГК ПИК или А101 семьи Михаила Гуцериева
Дарья Молоткова
Объем инвестиций в развитие всего участка превысит 46 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в ГК ПИК фирма «Специализированный застройщик «Прометейсити» и А101 подали заявки на участие в аукционе по продаже прав на застройку территории бывшей промзоны «Красный строитель» в Чертанове на юге Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на инвестиционном портале столицы. Там сказано, что оба участника допущены к участию в конкурсе, но их ценовые предложения в документе не указаны (начальная цена лота – 230,6 млн руб.). Итоги аукциона должны быть оглашены сегодня, 6 февраля. Представитель ПИК от комментариев отказался, в А101 на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Красный строитель» занимает территорию общей площадью 34,5 га рядом с Аннинским лесопарком между Варшавским шоссе и Дорожной улицей. Согласно лотовой документации, на этом участке можно построить свыше 405 000 кв. м недвижимости, из них 190 000 кв. м – жилье, а остальное – общественно-деловые объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных