У проекта многофункционального комплекса рядом с кинотеатром «Форум» в центре Москвы сменился девелопер

У проекта многофункционального комплекса рядом с кинотеатром «Форум» в центре Москвы сменился девелоперВместо Hutton Development его будет строить MR Group
Проект многофункционального комплекса (МФК), который планируется построить рядом с электрокинотеатром «Форум» на Садово-Сухаревской улице в центре Москвы, вошел в портфель девелоперской компании MR Group. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакс»: сейчас 51% долей в фирме ООО «Специализированный застройщик «Дининвест», которая и владеет правами на площадку, принадлежит близкому к MR Group фонду «ТФ». Ранее двелопером этого проекта должна была выступать компания Hutton Development, одним из собственников которой является сын сооснователя MR Group Романа Тимохина Владимир.
Сам проект предполагает строительство рядом с «Форумом» многофункционального комплекса на 10 000 кв.м. Он будет включать в себя жилье (5000 кв.м) и паркинг. MR Group также планирует реставрировать само здание электрокинотеатра, котороя является объектом культурного наследия регионального значения (он был построен в 1914 г.).
Инвестиции в строительство МФК на Садово-Сухаревской улице партнер консалтинговой компании Nikoliers Владимир Сергунин оценивает в 1,5 млрд руб. По его словам, здесь, благодаря месту, может появиться проект в премиальном сегменте. Это позволит выручить от продажи квартир порядка 3-3,5 млрд руб.
MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас общий портфель компании составляет 9,5 млн кв. м. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Группа специализируется на строительстве жилья бизнес-класса. Среди ее проектов комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и проч. Впрочем, у нее есть и элитные объекты, которые возводятся под брендом MR Private. Среди них — комплекс резиденций Bulgari Hotel& Residences Moscow на Большой Никитской улице, Luce в Крестовоздвиженском переулке, «Абрикосов» в Потаповском переулке.