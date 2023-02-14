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Недвижимость

У проекта многофункционального комплекса рядом с кинотеатром «Форум» в центре Москвы сменился девелопер

Вместо Hutton Development его будет строить MR Group
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Проект многофункционального комплекса (МФК), который планируется построить рядом с электрокинотеатром «Форум» на Садово-Сухаревской улице в центре Москвы, вошел в портфель девелоперской компании MR Group. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакс»: сейчас 51% долей в фирме ООО «Специализированный застройщик «Дининвест», которая и владеет правами на площадку, принадлежит близкому к MR Group фонду «ТФ». Ранее двелопером этого проекта должна была выступать компания Hutton Development, одним из собственников которой является сын сооснователя MR Group Романа Тимохина Владимир.

Сам проект предполагает строительство рядом с «Форумом» многофункционального комплекса на 10 000 кв.м. Он будет включать в себя жилье (5000 кв.м) и паркинг. MR Group также планирует реставрировать само здание электрокинотеатра, котороя является объектом культурного наследия регионального значения (он был построен в 1914 г.).

Инвестиции в строительство МФК на Садово-Сухаревской улице партнер консалтинговой компании Nikoliers Владимир Сергунин оценивает в 1,5 млрд руб. По его словам, здесь, благодаря месту, может появиться проект в премиальном сегменте. Это позволит выручить от продажи квартир порядка 3-3,5 млрд руб.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас общий портфель компании составляет 9,5 млн кв. м. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Группа специализируется на строительстве жилья бизнес-класса. Среди ее проектов комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и проч. Впрочем, у нее есть и элитные объекты, которые возводятся под брендом MR Private. Среди них — комплекс резиденций Bulgari Hotel& Residences Moscow на Большой Никитской улице, Luce в Крестовоздвиженском переулке, «Абрикосов» в Потаповском переулке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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