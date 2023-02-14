У проекта многофункционального комплекса рядом с кинотеатром «Форум» в центре Москвы сменился девелопер

Проект многофункционального комплекса (МФК), который планируется построить рядом с электрокинотеатром «Форум» на Садово-Сухаревской улице в центре Москвы, вошел в портфель девелоперской компании MR Group. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакс»: сейчас 51% долей в фирме ООО «Специализированный застройщик «Дининвест», которая и владеет правами на площадку, принадлежит близкому к MR Group фонду «ТФ». Ранее двелопером этого проекта должна была выступать компания Hutton Development, одним из собственников которой является сын сооснователя MR Group Романа Тимохина Владимир.