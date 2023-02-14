Аналитики оценили возросшую активность на рынке вторичной недвижимости

Аналитики оценили возросшую активность на рынке вторичной недвижимостиКоличество сделок в Москве в январе оказалось выше ожиданий
Рост количества сделок на рынке вторичной недвижимости в Москве в январе могли спровоцировать накопленный отложенный спрос и тревога из-за возможного обесценивания денег, заявил «Ведомостям» вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.
«Накопился некоторый отложенный спрос, а недвижимость – <…> базовая для жизни. Отложить жизнь навсегда невозможно. К тому же по-прежнему довольно высока тревога по поводу возможного обесценивания денег, хоть их не так много осталось у населения», – сказал он.
По данным сервиса «Авито Недвижимость», в январе спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 15% по сравнению с началом 2022 г. Заметный рост был зафиксирован во второй половине месяца, сообщил «Ведомостям» коммерческий директор сервиса Николай Попов. Увеличение спроса на 15% зафиксировали и в «ИНКОМ-Недвижимости».
«Сегодня мы видим, что принятые на рынке правила могут изменяться в соответствии с обстоятельствами. Например, факторы сезонности: все готовились к традиционному всплеску спроса в декабре, а его не было, все ждали провального января, а он оказался оживленным. Возможно, в этом сезоне декабрь переместился на январь с точки зрения спроса», – заявил «Ведомостям» директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Александр Шлома.
По словам Самойлова, в последние годы говорить о сезонности на рынке недвижимости не представляется возможным. «Были времена, когда на рынке, особенно на вторичном, была ярко выраженная сезонность, но в последние годы ее практически нет. В этих условиях удивляться тому, что подъем пришелся на январь, неактуально», – объяснил он.
По данным Росреестра, опубликованным 14 февраля, в январе 2023 г. на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано 7,67 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи или мены жилья. Это на 17,5% ниже показателя 2022 г. (9,29 тыс.), но на 0,9% выше, чем в январе 2021 г. (7,6 тыс.). В декабре 2022 г. сделок было на 45,3% больше.
Январь показал достаточно высокую активность и уверенный спрос на покупку готовых квартир в столице, заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. «После значительного роста в прошлом году текущий январь скорректировался до значений двухлетнего периода, когда было зарегистрировано сопоставимое число переходов прав», — отметил он.
По мнению Попова, поведение потребителей и на рынке новостроек, и на рынке вторичной недвижимости продолжает определять главным образом информационный фон, который был относительно стабильным в последние два месяца и спровоцировал оживление спроса в январе.
На спрос, вопреки ожиданиям, не оказала негативного влияния даже выросшая ипотечная ставка, отмечает Шлома. В январе 2023 г. доля ипотечных сделок «ИНКОМ-Недвижимости» составила 38,9% в общем объеме против 41,1% в январе 2022 г.
В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина