Аналитики оценили возросшую активность на рынке вторичной недвижимости

«Сегодня мы видим, что принятые на рынке правила могут изменяться в соответствии с обстоятельствами. Например, факторы сезонности: все готовились к традиционному всплеску спроса в декабре, а его не было, все ждали провального января, а он оказался оживленным. Возможно, в этом сезоне декабрь переместился на январь с точки зрения спроса», – заявил «Ведомостям» директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Александр Шлома.