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Недвижимость

Аналитики оценили возросшую активность на рынке вторичной недвижимости

Количество сделок в Москве в январе оказалось выше ожиданий
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Рост количества сделок на рынке вторичной недвижимости в Москве в январе могли спровоцировать накопленный отложенный спрос и тревога из-за возможного обесценивания денег, заявил «Ведомостям» вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

«Накопился некоторый отложенный спрос, а недвижимость – <…> базовая для жизни. Отложить жизнь навсегда невозможно. К тому же по-прежнему довольно высока тревога по поводу возможного обесценивания денег, хоть их не так много осталось у населения», – сказал он.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в январе спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 15% по сравнению с началом 2022 г. Заметный рост был зафиксирован во второй половине месяца, сообщил «Ведомостям» коммерческий директор сервиса Николай Попов. Увеличение спроса на 15% зафиксировали и в «ИНКОМ-Недвижимости».

«Сегодня мы видим, что принятые на рынке правила могут изменяться в соответствии с обстоятельствами. Например, факторы сезонности: все готовились к традиционному всплеску спроса в декабре, а его не было, все ждали провального января, а он оказался оживленным. Возможно, в этом сезоне декабрь переместился на январь с точки зрения спроса», – заявил «Ведомостям» директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Александр Шлома.

По словам Самойлова, в последние годы говорить о сезонности на рынке недвижимости не представляется возможным. «Были времена, когда на рынке, особенно на вторичном, была ярко выраженная сезонность, но в последние годы ее практически нет. В этих условиях удивляться тому, что подъем пришелся на январь, неактуально», – объяснил он.

По данным Росреестра, опубликованным 14 февраля, в январе 2023 г. на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано 7,67 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи или мены жилья. Это на 17,5% ниже показателя 2022 г. (9,29 тыс.), но на 0,9% выше, чем в январе 2021 г. (7,6 тыс.). В декабре 2022 г. сделок было на 45,3% больше.

Январь показал достаточно высокую активность и уверенный спрос на покупку готовых квартир в столице, заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. «После значительного роста в прошлом году текущий январь скорректировался до значений двухлетнего периода, когда было зарегистрировано сопоставимое число переходов прав», — отметил он.

По мнению Попова, поведение потребителей и на рынке новостроек, и на рынке вторичной недвижимости продолжает определять главным образом информационный фон, который был относительно стабильным в последние два месяца и спровоцировал оживление спроса в январе.

На спрос, вопреки ожиданиям, не оказала негативного влияния даже выросшая ипотечная ставка, отмечает Шлома.  В январе 2023 г. доля ипотечных сделок «ИНКОМ-Недвижимости» составила 38,9% в общем объеме против 41,1% в январе 2022 г.

В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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