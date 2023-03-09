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Девелоперы «Кортрос» и Capital Group нашли еще одного партнера по застройке Северного речного порта

В возведении там крупного жилого квартала помимо петербургской Legenda может поучаствовать еще и группа «Мангазея» Сергея Янчукова
Дарья Молоткова Антон Филатов
Комплекс, который появится на территории Северного речного порта, может стать флагманским проектом «Мангазеи» / Максим Стулов / Ведомости

Входящая в группу «Мангазея» компания «Мангазея девелопмент» может стать соинвестором крупного жилого проекта на территории Северного речного порта на Ленинградском шоссе. Она ведет переговоры с Capital Group и «Кортросом» о вхождении в этот проект, сообщили «Ведомостям» два консультанта, которые работали с этими компаниями. Источник, близкий к одной из них, эту информацию подтвердил, уточнив, что сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. «Мангазея девелопмент», по его словам, получит существенную долю в проекте, но ее размер не назвал. Второй источник допускает, что Capital Group и «Кортрос» и вовсе продадут свои части территорий, но окончательного решения по данному вопросу на данный момент нет.

«Переговоры о партнерском участии «Мангазеи» в проекте «Северный речной порт» не комментируем», – сообщил представитель Capital Group. Так же поступили и в самой «Мангазее». В «Кортросе» на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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