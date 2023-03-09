Девелоперы «Кортрос» и Capital Group нашли еще одного партнера по застройке Северного речного порта

Входящая в группу «Мангазея» компания «Мангазея девелопмент» может стать соинвестором крупного жилого проекта на территории Северного речного порта на Ленинградском шоссе. Она ведет переговоры с Capital Group и «Кортросом» о вхождении в этот проект, сообщили «Ведомостям» два консультанта, которые работали с этими компаниями. Источник, близкий к одной из них, эту информацию подтвердил, уточнив, что сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. «Мангазея девелопмент», по его словам, получит существенную долю в проекте, но ее размер не назвал. Второй источник допускает, что Capital Group и «Кортрос» и вовсе продадут свои части территорий, но окончательного решения по данному вопросу на данный момент нет.