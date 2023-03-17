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У концерна «Крост» появился новый масштабный проект в Москве

Девелопер может возвести рядом с Калужским шоссе 450 000 кв. м жилья и другого вида недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила концерну «Крост» проект застройки территории общей площадью 78 га в деревне Шаганино недалеко от Калужского шоссе в новой Москве. Это следует из протокола ГЗК, с которым ознакомились «Ведомости».

Там сказано, что на этой площадке появится 448 000 кв. м недвижимости. Проект будет включать в себя жилье, спортивно-образовательные и лечебно-оздоровительные объекты. Представитель Москомстройинвеста сообщил «Ведомостям», что в сентябре прошлого года на ГЗК действительно была одобрена подготовка проекта планировки данной территории за счет «Кроста». Но окончательные параметры, по его словам, будут определены после его утверждения. Ранее комитет сообщал, что в Шаганине этот девелопер построит еще и «пищевой кластер» на 163 200 кв. м. Там можно будет разместить объекты торговли, офисы и общежитие для сотрудников. Представитель «Кроста» на запрос не ответил.

Концерн «Крост» – один из старейших девелоперов в Москве. Компания была основана еще в 1992 г. Сейчас в активной стройке у нее, по данным Единого ресурса застройщиков, находится 161 248 кв. м жилья. В портфеле девелопера – жилые комплексы Wellton Towers и «Кристалл» рядом со ст. м. «Полежаевская», Union Park на северо-западе Москвы. Он также занимался строительством «ледяной пещеры» в парке Зарядье и реконструкцией Триумфальной площади. Кроме того, компания активно участвует в программе реновации. Основной владелец «Кроста» – Алексей Добашин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных