У концерна «Крост» появился новый масштабный проект в Москве

Там сказано, что на этой площадке появится 448 000 кв. м недвижимости. Проект будет включать в себя жилье, спортивно-образовательные и лечебно-оздоровительные объекты. Представитель Москомстройинвеста сообщил «Ведомостям», что в сентябре прошлого года на ГЗК действительно была одобрена подготовка проекта планировки данной территории за счет «Кроста». Но окончательные параметры, по его словам, будут определены после его утверждения. Ранее комитет сообщал, что в Шаганине этот девелопер построит еще и «пищевой кластер» на 163 200 кв. м. Там можно будет разместить объекты торговли, офисы и общежитие для сотрудников. Представитель «Кроста» на запрос не ответил.