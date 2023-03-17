Съемное жилье в крупных городах за год подешевело

Съемное жилье в крупных городах за год подешевелоПредложение арендных квартир в России выросло сразу на 13%
В середине марта 2023 г. в России для долгосрочной аренды было выставлено 64 600 квартир, следует из подсчетов компании «ЦИАН.Аналитика». По ее данным, это на 13% больше, чем годом ранее. В сравнении с февралем 2022 г. предложение увеличилось на 35%: тогда предлагалось 47 700 квартир.
Сильнее всего выросло предложение с февраля 2022 г. в столичных регионах. Так, в Москве оно увеличилось в 2,2 раза, в Санкт-Петербурге – в 2 раза, в Московской и Ленинградской областях – в 1,6 раза, говорится в исследовании компании. Абсолютные цифры там не указаны. При этом в городах-миллионниках и регионах с населением от 500 000 до 1 млн человек предложение, наоборот, снизилось на 16% и 30% соответственно.
На фоне роста предложения пошли вниз и ставки аренды жилья в миллионниках и столичных регионах. По данным «ЦИАН.Аналитики», стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2023 г. снизилась год к году на 11,6% с 49 000 до 43 300 руб., двухкомнатной - на 15,6% с 84 400 до 71 200 руб. Аналогичная тенденция наблюдается и в Петербурге (снижение ставок на 12,1% и 13% соответственно), в Московской и Ленинградской областях.
В России в целом фиксируется рост ставок. В марте 2023 г. аренда однокомнатной квартиры в среднем по стране к тому же месяцу 2022 г. выросла на 5% до 19 400 руб. в месяц, двухкомнатной – на 4,9% до 27 900 руб,, следует из расчетов «ЦИАН.Аналитики». Сильнее всего росли цены в городах от 500 000 до 1 млн человек. Например, аренда двухкомнатной квартиры в таких населенных пунктах подорожала на 11,3% до 25 500 руб. в месяц.
Увеличение числа выставленных лотов связано в том числе с временным отъездом людей на фоне СВО и переводом бизнеса в другие страны, рассуждает старший аналитик-консультант департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис. Кроме того, по ее словам, многие собственники выставили в аренду квартиры, которые они планировали продавать.
С Мурмуридис согласна и управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова. Она добавила, что сейчас на рынке стали появляться лоты в недавно сданных новостройках, а это также отразилось на объеме предложения.
Рост показателя связан и с тем, что многие владельцы жилья, которые раньше сдавали свои квартиры в краткосрочную аренду, теперь готовы найти клиентов только на долгий срок, полагает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Кроме того, собственники таких объектов в жилых комплексах бизнес- и премиум-класса чаще всего обращаются в агентства для поиска арендаторов. На их сайтах объявления могут дублироваться, что также создает впечатление увеличения предложения, предполагает Дымова.
Число лотов, выставленных для аренды, в ближайшее время может начать постепенно сокращаться, полагают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Во многом это связано с восстановлением спроса на аренду жилья, полагает Мурмуридис. Она объясняет это и снижением ставок за последние полгода.
Наибольшая активность на рынке аренды продлится до мая, а затем она, скорее всего, снизится, так как летом многие люди уезжают [из городов] домой и в отпуска, говорит Дымова. В середине августа, в преддверии учебного и делового сезона, активность вновь возобновится, отмечает она.