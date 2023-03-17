Съемное жилье в крупных городах за год подешевело

Сильнее всего выросло предложение с февраля 2022 г. в столичных регионах. Так, в Москве оно увеличилось в 2,2 раза, в Санкт-Петербурге – в 2 раза, в Московской и Ленинградской областях – в 1,6 раза, говорится в исследовании компании. Абсолютные цифры там не указаны. При этом в городах-миллионниках и регионах с населением от 500 000 до 1 млн человек предложение, наоборот, снизилось на 16% и 30% соответственно.