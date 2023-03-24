Четверть новых офисов в Москве возводят девелоперы жилья

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский подтверждает, что четверть запланированных к выходу в этом году на рынок офисов в Москве сейчас строят девелоперы, которые традиционно считались «жилыми». Всего же, по словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, такие застройщики возводят 600 000 кв. м офисов, еще 550 000 кв. м площадей запланированы до 2028 г. Среди примеров текущих проектов – бизнес-центр на 3500 кв. м в жилом квартале Lucky от Vesper, а также кластер «Ломоносов» на 65 000 кв. м в инновационном центре МГУ.