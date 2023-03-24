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Четверть новых офисов в Москве возводят девелоперы жилья

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Анна Киселева Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Из 400 000 кв. м запланированных к вводу в 2023 г. офисов 100 000 кв. м строят девелоперы жилья, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. Из ее отчета следует, что она не учитывала помещения на первых этажах домов, а также проекты тех застройщиков, которые давно занимаются как жильем, так и коммерческой недвижимостью (например, MR Group).

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский подтверждает, что четверть запланированных к выходу в этом году на рынок офисов в Москве сейчас строят девелоперы, которые традиционно считались «жилыми». Всего же, по словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, такие застройщики возводят 600 000 кв. м офисов, еще 550 000 кв. м площадей запланированы до 2028 г. Среди примеров текущих проектов – бизнес-центр на 3500 кв. м в жилом квартале Lucky от Vesper, а также кластер «Ломоносов» на 65 000 кв. м в инновационном центре МГУ.

Судя по данным CORE.XP, доля офисов, строительством которых занимаются девелоперы жилья, за год увеличилась в 2 раза. В 2022 г. она составляла 12% (40 328 кв. м), а в позапрошлом году – 6% (32 638 кв. м). А с 2018 по 2020 г. таких проектов не было вовсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных